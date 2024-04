Il direttore del Misano World Circuit Andrea Albani è soddisfatto della “prima” di Formula E al “Marco Simoncelli”: 10mila spettatori, tanto spettacolo in pista e nel paddock. Domani mattina via alle prove per la nuova griglia, poi dalle 15 gara 2, in mezzo concerti, giochi e go kart. “La gara è stata molto divertente - ha detto Albani - e il pubblico ha risposto, siamo molto contenti. Le varianti del circuito anche per la MotoGp? Direi che il circuito ha una sua identità e va mantenuta”.