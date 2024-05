Formula 1 a Imola, Leclerc è il più veloce nelle libere: solo la sua Ferrari sfonda il muro dell’1.16 - Gallery

La Ferrari in versione evoluta presentata a Imola brilla e convince, con Charles Leclerc che chiude la prima giornata con il miglior tempo, terminando davanti a tutti sia le prime che le seconde prove libere. La pista sembra stretta un po’ per tutti, assuefatti forse a tracciati desertici o american style certamente più easy. La Fp1 è stata così segnata da molte uscite e passeggiate sulle margherite e sulla ghiaia, punti critici Acque Minerali, variante alta-Gresini, Rivazza. L’errore più clamoroso quello del numero uno Verstappen nell’ultimo minuto concesso in uscita alle Acque Minerali.

Leclerc, che nella prima sessione aveva chiuso davanti a tutti con 1.16.990, nella seconda fa decisamente meglio e scende sotto il tetto dell’1’16”, stampando un 1.15.906 e lasciandosi alle spalle la McLaren di Piastri, staccata di 192 millesimi, e la Racing Bull di un ottimo Yuki Tsunoda a 380 millesimi. Quarto Hamilton (+ 0.391), quindi a seguire Russell (+0.405), Sainz (+0.517), Verstappen (+0.541) e Perez (+0.646), con Alonso decimo, Ricciardo undicesimo e Norris dodicesimo.