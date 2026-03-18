Forlì, gli storici gestori del Galliano Park: “Kimi Antonelli a 6 anni col kart più lento sorpassava tutti” VIDEO

Kimi Andrea Antonelli, prima di vincere in Formula 1, ha scoperto di avere il piede pesante a Forlì. Il debutto del campione bolognese che ha riportato il tricolore sul gradino più alto del motorismo è stato a Galliano Park, con un kart giocattolo, a 6 anni d’età. Abbiamo incontrato Fabiano e Manuel Fantini, storici gestori dell’impianto, che ci hanno parlato di quel giorno e dei tanti campioni che hanno mosso i primi passi qui... da Valentino Rossi a Marco Melandri, da Andrea Dovizioso a Luca Marini, poi Marco Bezzecchi, che qui si è scoperto pilota e tanti altri. Una palestrina di campioni che ora è stata rilevata dagli imprenditori Raggi di Predappio, che seguono il giovanissimo Achille, baby talento su due ruote, e credono nel valore dell’impianto.