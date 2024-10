Finali Mondiali Ferrari 2024 dal 15 al 21 ottobre a Imola: i biglietti e il programma - Gallery

Presentate presso la Sala Stampa “Ezio Pirazzini” dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari le Finali Mondiali Ferrari 2024, in programma dal 15 al 21 ottobre.

Per la terza volta nella storia, dopo le edizioni del 2022 e del 1998, l’impianto imolese ospita la manifestazione che nella giornata di domenica 20 ottobre sarà arricchita da un’inedita iniziativa. Il Ferrari Show, infatti, unirà il centro di Imola all’autodromo con una sfilata a beneficio di tutta la cittadinanza e dei tifosi che potranno ammirare dal vivo numerose vetture incluse le Ferrari 499P protagoniste del FIA WEC.

Ferrari Challenge

A Imola si disputerà l’ultimo atto del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli che avrà per protagonisti piloti e team delle serie internazionali Europe e North America, tra mercoledì 16 e venerdì 18 ottobre, con oltre 100 le vetture attese in pista. Il momento agonistico più atteso, inoltre, corrisponderà con l’attribuzione dei titoli mondiali del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli con un format che conferma le novità introdotte nel 2023: sabato 19 qualifiche e Superpole decreteranno la griglia di partenza delle gara, al via nella mattinata di domenica 20.

Per l’intero arco della manifestazione i 4,909 chilometri del circuito imolese saranno animati da numerose sessioni in pista riservate ai programmi F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti, XX Programme (sono 78 le vetture già confermate) e Club Competizioni GT (oltre 20). Per gli appassionati un’occasione unica per vedere in azione – in turni non competitivi – le monoposto che hanno scritto la storia delle competizioni in F1 dagli anni Settanta ai propulsori ibridi del terzo millennio; la 499P Modificata (il modello che dal 2024 ha inaugurato il nuovo programma Sport Prototipi Clienti); le vetture-laboratorio non omologate per la strada che portano alla massima espressione le tecnologie sviluppate a Maranello; e molti modelli che hanno gareggiato nelle serie GT più blasonate negli ultimi trent’anni.

Partenza dal centro storico

Domenica il Ferrari Show partirà dal centro storico di Imola arrivando in pista a partire dalle 12.50 quando numerose vetture si raduneranno tra i cordoli a beneficio del pubblico. Sarà una sfilata alla quale parteciperanno sia le 499P protagoniste nella top class del Mondiale Endurance (vincitrice della 24 Ore di Le Mans nel 2024, con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, e nel 2023, con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi), sia la 296 GT3 che quest’anno ha festeggiato lo storico successo alla 24 Ore di Daytona con Pier Guidi, Calado, Davide Rigon e Daniel Serra. Le due vetture da competizione più importanti nelle serie endurance, e i piloti che hanno contribuito a conquistare vittorie così importanti, parteciperanno al Ferrari Show insieme alle 296 Challenge protagoniste del Ferrari Challenge e a decine di vetture dei programmi non agonistici riservati ai clienti. Lo spettacolo culminerà poco dopo le 14 sul rettifilo principale con l’esecuzione dell’Inno nazionale e un suggestivo Air Show.

Biglietti e info

Il pubblico potrà accedere gratuitamente alle tribune giovedì 17 e venerdì 18 ottobre (Tribune Start 1, 2 e 3), mentre sabato 19 e domenica 20 acquistando un biglietto per le singole giornate oppure un mini abbonamento per due giorni (Tribuna Start 3 partenza, alla Tribuna Tosa, alle Tribune Acque Minerali 1/2/3 e alla Tribuna Rivazza 1; fino ai 12 anni compiuti l’ingresso è gratuito; l’area del paddock non sarà aperta al pubblico Per i residenti nei 23 comuni del CON.AMI è previsto un abbonamento due giorni ridotto acquistabile solo nelle biglietterie dell’Autodromo). I biglietti sono disponibili on line sul sito Ticketone.it e nelle biglietterie in loco nelle sole giornate di sabato 19 e domenica 20 ottobre. Tutte le informazioni sui siti autodromoimola.it e finalimondiali.ferrari.com