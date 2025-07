Automobilismo, week-end spettacolo con la 4 Ore di Imola

L’autodromo Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere una delle serie Endurance più apprezzate l’European Le Mans Series (ELMS), in occasione del terzo round del campionato con la 4 Ore di Imola. Saranno 130 i piloti che si daranno battaglia nelle categorie LMP2, LMP3 e LMGT3, con dieci piloti italiani che andranno a caccia del podio. Il programma prevede prove libere oggi, qualifiche domani e la gara domenica dalle 12.

La classe regina dell’endurance europea, la LMP2, vede al comando del campionato la Oreca-Gibson n.18 affidata a Chadwick, Jaubert e Juncadella. Tre i piloti italiani presenti in LMP2: Matteo Cairoli (Iron Lynx-Proton), Luca Ghiotto e Francesco Simonazzi.

Nella LMP2 Pro Am, Nielsen Racing guida la classifica con 31 punti. Attesi Alessio Rovera e Giorgio Roda, entrambi puntano alla vittoria.

La categoria LMP3 ha visto finora un dominio assoluto da parte di Paul Lanchère, Adrien Closmenil e Theodor Jensen che hanno conquistato entrambe le gare stagionali.

Tra le categorie più combattute di questa stagione c’è la LMGT3. Dopo due round, in testa alla classifica troviamo la Porsche 911 GT3 R delle Iron Dames, Celia Martin, Sarah Bovy e Michelle Gatting. Sette le Ferrari LMGT3 rappresentate dai team AF Corse, Spirit of Race, GR Racing e Kessel Racing. Il team italiano Iron Lynx porterà in griglia l’unica Mercedes-AMG LMGT3, mentre completano il panorama GT marchi di rilievo come McLaren, Corvette e Aston Martin.