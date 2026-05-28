Automobilismo, sabato 30 maggio il “Trofeo Bandini” a Kimi Antonelli

Sarà un vero bagno di folla ad accogliere Andrea Kimi Antonelli che sabato 30 maggio riceverà a Brisighella, il Trofeo Lorenzo Bandini 2026, riconoscimento dedicato alla memoria del pilota italiano di Formula 1 simbolo di passione e coraggio, tragicamente scomparso nel 1967 al volante della sua Ferrari durante il Gran Premio di Monaco. Il giovane pilota Mercedes, protagonista di una stagione straordinaria con quattro vittorie consecutive e un secondo posto nel GP inaugurale, arriva all’evento da leader della classifica mondiale piloti. Il programma della giornata, illustrato da Francesco Asirelli, presidente del comitato organizzatore, prevede il via da Imola. Successivamente, al volante di una Mercedes AMG GT3 e scortato dalla Polizia Stradale, Antonelli sarà protagonista di una passerella lungo la Via Emilia con arrivo alle 15.30 a Faenza, dove, in piazza del Popolo, ci sarà il primo incontro con i tifosi.

Da qui si procederà verso Brisighella, città di origine del padre di Lorenzo Bandini, dove, in piazza Marconi ci sarà la cerimonia ufficiale della consegna del premio. Un evento attesissimo (il sito del premio Bandini che annuncia l’assegnazione ad Antonelli ha avuto oltre 2 milioni di visualizzazioni) che sancisce a pieno titolo come il giovane pilota bolognese entra a far parte di un albo d’oro esclusivo che celebra piloti capaci di lasciare un segno nella storia delle corse. Le 33 edizioni del premio Bandini, iniziate nel 1992 con l’assegnazione a Ivan Capelli, hanno visto protagonisti acclamati veri giganti del motorismo come Schumacher, Alonso, Hamilton, Verstappen, Button, Raikkonen, Vettel, Leclerc, Norris e tanti altri.