Automobilismo, Rovera in pole a Misano, Rossi terzo, stasera prima manche / GALLERY

In attesa della gara serale (dalle 20,15), hanno preso il via a Misano World Circuit le prime gare del week-end targato GT World Challenge powered by AWS. Valentino Rossi è stato uno dei protagonisti delle qualifiche del mattino, dominate da due Ferrari. La Rossa di Maranello, insieme a Lamborghini e, nella GT2 European Series, a Maserati, tiene alta la bandiera della Motor Valley tra le case automobilistiche presenti. Alessio Rovera, con la Ferrari del team AF Corse Francorchamps Motors è stato il più veloce e ha conquistato la sua prima pole position in assoluto nella Sprint Cup. Dennis Marschall, con la Ferrari del team Kessel Racing, ha centrato il secondo tempo, mentre Valentino Rossi ha conquistato la sua migliore posizione di sempre in Sprint Cup al volante della BMW #46 del Team WRT e scatterà dalla terza posizione in griglia.

In pista oggi, oltre alla Sprint Cup, si la GT2 European Series powered by Pirelli, la GT4 European Series powered by RAFA Racing Club, la Porsche Carrera Cup France e la Clio Cup Series.