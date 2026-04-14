Automobilismo, Mattia Drudi torna alla vittoria nella 6 Ore del Paul Ricard

Il riminese Mattia Drudi vince la 6 ore del Paul Ricard insieme a Marco Serensen e Nicky Thiim. Grandissimo inizio di stagione per il riminese nel Gt3 World Challenge Europepowered by Aws, il campionato del mondo dedicato alle vetture che tutti sognano di possedere. Ritorno alla vittoria, infatti, per la Aston Martin Vantage numero 7 del ComToYou, che si era affermata nel 2024 nella prestigiosa 24 ore di Spa in Belgio, sempre con il romagnolo ed i suoi due compagni. Momento cardine della 6 ore andata in scena in Francia fra sabato e domenica, la safety car entrata ad un’ora dal termine, riducendo il grosso vantaggio della Mercedes Amg Mann di Lukas Auer, Luca Stolz e Maro Angel, dando a Thiim la possibilità di raggiungere, superare gli avversari e prendersi la vittoria. “E’ una vittoria molto importante - commenta Drudi - era quasi due anni che non vincevamo e siamo partiti al meglio in questo 2026. La gara non è stata semplice, a causa di una foratura a fine della prima ora, che ci ha fatto piombare all’8° posto. Abbiamo recuperato e quando eravamo ormai sicuri del 2°, la safety car ci ha permesso di ridurre lo svantaggio dai primi e il mio compagno Nicky li ha attaccati e superati”. Sfortuna per il faentino Andrea Frassineti che si giocava il podio nella Gold con la Audi R8 Tresor con Dylan Pereira e Alex Aka, ma sono stati costretti al ritiro. “Purtroppo ci siamo dovuti ritirare per un danno al radiatore dell’acqua della nostra auto, danneggiato da un detrito - racconta Andrea - la gara stava andando benissimo ed avevo fatto per la prima volta i miei due turni, che erano stati abbastanza tosti. La prossima gara sarà ad Imola per l’italiano, sempre con Aka e devo difendere il titolo: ho buone sensazioni. Non abbiamo preso punti in Francia e questo è grave, ma abbiamo tempo per recuperare nelle prossime gare. Il passo è buono e le prospettive sono alte”. Sul podio dell’assoluta è salita la McLaren 720S 59 Garage di Gorthe-Fleming-Prette, 1° nella classifica Gold. Per Valentino Rossi, insieme a Daniel Harper e Max Hesse con la Bmw M4 Wrt un 12°. Nella Bronze Cup vittoria di Riccardo Pera, Antares Au e Leok Hartog 13° assoluti su Porsche 911 R Evo del Rutronik, mentre nella SIlver Cup di sono affermati Aleksei Nesov, Aliaksandr Malykhin e Max Hofer 17° assoluti con la Porsche 911 R Evo del Pure .

Matteo Miserocchi

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