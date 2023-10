Automobilismo, Mattia Drudi campione del mondo Fanatec Gt World Challenge Sprint

Mattia Drudi è campione del Fanatec Gt World Challenge Sprint, insieme allo svizzero Ricardo Feller. Il riminese ed il suo compagno di squadra, alla guida della Audi R8 del team Tresor Orange, hanno centrato una fantastica doppietta nel tracciato di Zandvoort, superando così gli avversari in classifica Raffaele Marciello e Timur Bugoslavkij, Mercedes Akkodis, al comando prima della tappa conclusiva, che hanno comunque vinto la classifica assoluta (comprensiva anche delle gare di durata dalle 8 alle 24 ore) dove Drudi-Feller hanno chiuso secondi. «È la prima volta che vinco un campionato mondiale – racconta Mattia – e sono davvero felice e soddisfatto. Mi era capitato di vincere un titolo italiano nel 2021, ma per diversi anni ho sempre concluso poco per una ragione o per l’altra. Devo ringraziare il team, il mio compagno di squadra con cui mi trovo benissimo e che va forte, e mio padre (l’ex pilota Luca ndr) e in generale tutta la mia famiglia, per il supporto che mi hanno dato». Il fine settimana di Zandvoort era ricco di attese, Drudi e Feller dovevano recuperare 6.5 punti di distacco dai primi. «Siamo partiti forte subito da venerdì, l’Audi si adatta bene a questo circuito. Sabato Ricardo ha centrato la pole position, guadagnando il primo punto, poi in gara Raffaele (Marciello ndr) è andato nella ghiaia alla prima curva, poi con il compagno hanno recuperato fino al 4°. La prima mezz’ora al volante l’ha fatta Feller e nel pit stop siamo passati secondi, ma sono riuscito a superare la Ferrari 296 del team Emyl Frey che mi precedeva (un bellissimo sorpasso su Thierry Vermeulen, che divideva il volante con Albert Costa, iniziato all’esterno di una curva ndr). Sabato sera eravamo in testa al campionato con 2.5 punti di vantaggio. Domenica mi sono qualificato 9° e ho ceduto il volante che ero 5°, al pit stop il team è stato perfetto, permettendoci di superare altri due avversari, poi Ricardo ha preso la prima posizione».

Non c’è tempo per festeggiare. «Il prossimo fine settimana sarò ad Hockenheim per l’ultima tappa del Dtm, poi dovrò cercare un altro team: Audi chiude il programma Gt3 per concentrarsi sull’ingresso in Formula 1 e vorrei essere pilota ufficiale per un’altra casa costruttrice: il sogno è andare a Le Mans».

Fine settimana bello anche per Valentino Rossi che, insieme al belga Maxime Martin, con la Bmw M4 del Wrt, è stato 3° in gara 1, tornando ad assaggiare il podio, e 7° in gara2. Il podio è andato, oltre che ai vincitori Drudi-Feller, alle Bmw M4 del team Wrt di Vanthoor- Weerts e Krutten-Williams. Buoni risultati anche per il team Vsr di Forlì e le Lamborghini Huracan: Andrea Caldarelli e Marco Mapelli, sono stati 8° e 4°, mentre Marcus Paverud e Maximilian Paul due volte quarti nella Silver Cup.