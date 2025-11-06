Automobilismo, Lamborghini protagoniste nel week-end di Misano

Dieci gare per un totale di 500 minuti di spettacolo e adrenalina, oltre 79 Huracán Super Trofeo EVO2 e 129 piloti al via: sono solamente alcuni dei numeri di quello che rappresenta l’evento clou della stagione.

Dopo tre anni, il Lamborghini Super Trofeo torna a fare tappa a Misano World Circuit e lo fa per la seconda volta in occasione delle Lamborghini World Finals, che si disputarono al “Marco Simoncelli” nel 2021.

Penultimo appuntamento stagionale a Misano World Circuit dove questa settimana scenderanno in pista tutti i protagonisti del Lamborghini Super Trofeo. Già da ieri, infatti, si sono accesi i motori per il sesto e conclusivo round delle tre serie continentali Europa, Asia e Nord America, mentre nelle giornate di sabato e domenica si terrà l’edizione 2025 delle Lamborghini World Finals.

L’accesso per assistere allo spettacolo del Lamborghini Super Trofeo e delle Lamborghini World Finals è gratuito, previa prenotazione sul portale Ticketone.it (https://www.ticketone.it/event/lamborghini-super-trofeo-world-finals-misano-world-circuit-20740970/).

La prenotazione gratuita permetterà l’accesso alle Tribune Coperte e al paddock, dove sarà possibile ammirare una serie di attrazioni, a cominciare dalla GT3 Huracán che ha trionfato all’ultima 24 Ore di Spa, in esposizione per il pubblico.

Domenica, dalle 8, sarà esposta la nuova Lamborghini Super Trofeo Temerario che sarà in gara dal 2027 e che sarà presentata in anteprima mondiale sabato sera, in occasione della cerimonia di premiazione del Super Trofeo 2025.

Tra le attività del paddock, al box 25 sarà possibile scattarsi una foto con gli iconici baffi della celebre campagna “Movember” nel photobooth dedicato, una iniziativa per sensibilizzare all’importanza della salute maschile e incoraggiare alle donazioni. Nella giornata di sabato 8 novembre sarà inoltre presente un rappresentante dell’associazione per raccontare al pubblico i progetti sostenuti a livello globale.

Al box Ducati sarà possibile ammirare le moto Panigale V4 Lamborghini e la Panigale V4S Tricolore e provarle nei test drive aperti a tutti i visitatori.

Si potranno vedere scendere in pista anche sette Lamborghini Essenza SCV12, la hypercar da pista in edizione limitata di 40 esemplari, progettata da Lamborghini Squadra Corse e disegnata dal Lamborghini Centro Stile.

Infine, domenica alle 16:30 il pubblico potrà assistere alla SuperTrofeo World Final Champion Ceremony.