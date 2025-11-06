Automobilismo, Lamborghini protagoniste nel week-end di Misano

Penultimo appuntamento stagionale a Misano World Circuit dove questa settimana scenderanno in pista tutti i protagonisti del Lamborghini Super Trofeo. Già da ieri, infatti, si sono accesi i motori per il sesto e conclusivo round delle tre serie continentali Europa, Asia e Nord America, mentre nelle giornate di sabato e domenica si terrà l’edizione 2025 delle Lamborghini World Finals.
Dopo tre anni, il Lamborghini Super Trofeo torna a fare tappa a Misano World Circuit e lo fa per la seconda volta in occasione delle Lamborghini World Finals, che si disputarono al “Marco Simoncelli” nel 2021.
Dieci gare per un totale di 500 minuti di spettacolo e adrenalina, oltre 79 Huracán Super Trofeo EVO2 e 129 piloti al via: sono solamente alcuni dei numeri di quello che rappresenta l’evento clou della stagione.