Automobilismo, la “6 ore di Imola” dal 18 al 20 aprile: c’è anche una ruota panoramica per ammirare il circuito dall’alto - Gallery

Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 73.000 presenze nei tre giorni, il Fia World Endurance Championship torna protagonista all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola con la 6 Hours of Imola , in programma dal 18 al 20 aprile, secondo appuntamento della stagione. L’edizione 2025 del FIA WEC vede al via ben 13 Case costruttrici, divise nelle due categorie Hypercar e LMGT3, con l’industria nazionale protagonista grazie alla Ferrari , che arriva a Imola dopo la straordinaria tripletta realizzata nel round d’esordio del campionato in Qatar. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di tifare la Rossa ma anche i tanti piloti di spessore presenti. Infatti oltre agli italiani Antonio Giovinazzi , Antonio Fuoco , Alessandro Pier Guidi e Raffaele Marciello , con grande attesa per il ritorno di Valentino Rossi , alla sua seconda stagione nel WEC LMGT3, scenderanno in pista piloti del calibro di Robert Kubica , Nick De Vries , Sebastien Buemi , Paul Di Resta , Kamui Kobayashi , Jean-Eric Vergne , Stoffel Vandorne e il nuovo arrivo Kevin Magnussen , nell’ultima stagione pilota ufficiale della Haas in Formula 1.

Uno spettacolo che non sarà solo lungo i 4.909 metri del tracciato. Per tutto il weekend infatti sarà in piena attività una fan zone per intrattenere gli spettatori, con a disposizione una ruota panoramica gratuita per gustarsi il circuito dall’alto, interviste ai piloti, musica e spettacoli sul palco allestito, simulatori, attività per bambini e naturalmente punti food per godere appieno della giornata. Da non perdere la serata del venerdì, con la performance dell’artista Gué Pequeno, uno dei nomi più influenti della scena rap italiana, noto sia per la sua carriera solista che per essere stato membro del leggendario gruppo Club Dogo, insieme a Jake La Furia e Don Joe.

La 6 Hours of Imola rientra inoltre tra gli eventi ufficiali della Giornata Nazionale del Made in Italy, che si celebrerà il 15 aprile. Tra queste torna anche l’attesissima presentazione ufficiale dei piloti, che si terrà giovedì pomeriggio nel centro della città, occasione imperdibile per i tifosi per incontrare i protagonisti dell’appuntamento mondiale. I biglietti sono in vendita su Ticketone e nei punti autorizzati.