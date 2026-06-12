Automobilismo, il Wec torna a Imola dal 9 all’11 aprile 2027

Il Fia World Endurance Championship ha ufficializzato oggi a Le Mans il calendario della stagione 2027.

E la 6 Ore di Imola, secondo round del campionato, “si disputerà all’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ nel weekend dal 9 all’11 aprile”.

L’anno prossimo, ricorda Formula Imola, il Wec sarà ospitato a Imola per la quarta volta, e l’appuntamento del 2027 “farà seguito al grande successo dell’edizione di quest’anno, che ha registrato oltre 92.000 presenze nel fine settimana”. Contestualmente all’annuncio del calendario prende il via anche la campagna di vendita dei biglietti: alle 12 di oggi è infatti partita “la fase di prelazione riservata agli spettatori che hanno acquistato un biglietto nelle scorse edizioni”, mentre la vendita aperta al pubblico generale sarà invece attiva a partire dalle 10 di martedì. Soddisfatto il sindaco Marco Panieri, secondo cui “l’ufficializzazione della 6 Ore di Imola nel calendario Fia Wec 2027 è una notizia di grande valore per l’Autodromo, per la città e per tutto il territorio, e Imola è orgogliosa e onorata di ospitare questo appuntamento per il quarto anno consecutivo”. Da parte sua, il primo cittadino assicura che “continueremo a lavorare assieme a Formula Imola, Con.Ami, Regione, Aci, organizzatori e tutti gli enti coinvolti per rendere questo appuntamento sempre più forte”. Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti, che sottolinea come “le oltre 92.000 presenze registrate quest’anno confermino il valore raggiunto da questa manifestazione e rappresentino una base importante sulla quale continuare a lavorare in vista del prossimo appuntamento”.