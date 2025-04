Automobilismo, Ferrari Challenge a Misano: fa festa Hirsiger VIDEO

Quarto Max Mugelli della Eureka, mentre 5° e primo Pro Am è il pilota di Sassuolo Marco Zanasi della Pinetti Motors. Non centra il podio Luigi Coluccio (Rossocorsa) autore di una doppia pole in 1’32”212. Bellissimo vedere le splendide Ferrari 296 sfrecciare nel buio del Mwc. La gara è scattata alle 20 ed è durata mezz’ora più un giro. Non sono mancate carambole, contatti e fuoripista. Domenica alle 14 gara 2. Preceduta dalla sfide della Coppa Shell e della Coppa Shell Am. Ingresso tribuna B gratuito per tutti.