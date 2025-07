Automobilismo, Braschi conquista la sua prima vittoria

La prima gara bagnata della Porsche Carrera Cup 2025 è garadue del terzo round al Mugello Circuit. Ed è arrivata la prima vittoria di Francesco Braschi, 20 anni, cattolichino, pilota di Ombra Racing inserito nello Scholarship Programme di Porsche Italia ha messo il suo sigillo nel monomarca delle 911 GT3 Cup. Un successo arrivato nelle condizioni più insidiose e per una manciata di decimi dopo la penalità comminata a Simone Iaquinta nel dopo-gara. Quest’ultimo era stato autore di una grande rimonta che l’aveva fatto risalire da sesto in partenza a primo sotto la bandiera a scacchi, ma poi è stato classificato alle spalle di Braschi, che lo seguiva al traguardo, per i 5 secondi comminatigli dai commissari per aver leggermente anticipato la ripartenza dalla safety car alla ripresa della gara, interrotta a 8 minuti dal termine con bandiera rossa a causa di uno scontro a centro gruppo che aveva coinvolto le vetture di Hjelte Hoffner, finito in testacoda a centropista e Stefano Stefanelli, che sopraggiungeva e non è riuscito a evitarlo.

Braschi ha così dimenticato in fretta la beffa di garauno: il cattolichino infatti si stava giocando la vittoria con Klein, Tauscher e Masters, ma ha subìto una penalità ed è stato retrocesso in sesta posizione nell’ordine di arrivo.

Subito dopo Braschi, in garauno si è piazzato Giorgio Amati. Il pilota riminese ha poi bissato la stessa posizione anche nella gara di domenica. Non un week-end da ricordare per Amati che in classifica generale è al terzo posto con 76 punti a -27 dal leader Masters, mentre Braschi è ottavo con 51 punti.