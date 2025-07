Automobilismo, a Misano via al week-end del Gt World Challenge

Entra nel vivo oggi, venerdì 18 luglio, a Misano World Circuit, il weekend del GT World Challenge poweredby AWS. Quello in scena al “Marco Simoncelli” è il sesto di dieci appuntamenti stagionali e fa parte della Sprint Cup. Oggi i piloti scenderanno in pista per le prove libere e le prequalifiche; domani, sabato 19 luglio, si proseguirà con le qualifiche e le prime gare, tra cui la spettacolare prova serale che scatterà alle 20:15 e che vedrà in pista, anche quest’anno, Valentino Rossi. Domenica, infine, il programma si completerà con le ultime gare. Oltre alla Sprint Cup, si correranno anche la GT2 European Series powered by Pirelli, la GT4 European Series powered by RAFA Racing Club, la Porsche Carrera Cup France e la Clio Cup Series. La Motor Valley vedrà protagoniste alcune delle sue più autorevoli rappresentanti: le case automoblistiche Ferrari e Lamborghini nel GT World Challenge, Maserati nella GT2 European Series.

Bagno di folla per il Meet & Greet con i piloti al Fico Fellas

Come preludio al weekend, nel tardo pomeriggio di ieri si è svolto il “Meet & Greet” al Fico Fellas di Riccione. Numeroso il pubblico accorso per vedere da vicino alcuni dei piloti impegnati nella serie, in particolare il pilota e star di You Tube Alberto Naska, l’attore indiano Ajith Kumar, protagonisti dell’incontro con i tifosi insieme a Maxime Martin, Raffaele Marciello – che divide la BMW M4 #46 con Valentino Rossi – Jordan Pepper, Luca Engstler, Eddie Cheever, Stefano D’Aste e Alessio Rovera. Quest’ultimo è l’unico italiano impegnato in tutti gli appuntamenti della stagione della Sprint Cup in una vettura Pro, al volante della Ferrari #51 AF Corse – Francorchamps Motors.

Sabato “Sunset Paddock”: dalle 18 pit walk, intrattenimento e gara serale al prezzo di 10 euro

Novità di quest’anno, per chi desidera assistere solo alla gara del sabato sera, è il biglietto “Sunset Paddock”: dalle 18:00 sarà possibile entrare in circuito al prezzo di 10 euro (1 euro per i bambini sotto i 12 anni). Oltre alla gara, che scatterà alle 20:15, il pubblico potrà accedere alla Pit Walk, vedere i piloti da vicino e farsi firmare autografi. Nella MWC Squadre, inoltre, ci sarà intrattenimento con musica live e Dj Set.

I biglietti