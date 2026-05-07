Automobilismo, a Misano torna l’Aci Racing Weekend

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio il Misano World Circuit ospiterà il secondo ACI Racing Weekend. Per la prima volta, inoltre, il tracciato farà da palcoscenico alle sfide del Kumho FIA TCR World Tour, la serie internazionale riservata alle vetture turismo.
Sarà un weekend ricchissimo, con 13 gare e 7 diverse serie a cui il pubblico potrà assistere liberamente: l’ingresso alle tribune, così come al paddock, è infatti gratuito, previa registrazione obbligatoria al link https://misano.cvespa.it/registrati-e-partecipa-aci-misano-racing-weekend-2026