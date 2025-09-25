Automobilismo, a Imola torna l’Aci Racing Weekend

Spettacolo sportivo da non perdere questo fine settimana a Imola per l’ultimo evento racing del calendario 2025 dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Al via il secondo appuntamento con l’ACI Racing Weekend, che vedrà in pista le categorie Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, Campionato Italiano Sport Prototipi, Campionato Italiano Velocità Autostoriche, Porsche Carrera Cup Italia, Topjet Formula 2000 e Porsche Taycan Cup.

Il Campionato Italiano Gran Turismo entra nella fase decisiva con la terza e penultima prova della serie Sprint. Ben 57 equipaggi sono iscritti nelle due classi GT3 e GT Cup. Nella GT3 si rinnova il duello per il titolo assoluto tra i protagonisti dei primi due round. Con soli due punti di vantaggio, Frassineti-Liberati (Lamborghini Huracan GT3 Evo2 – VSR), leader con 58 punti, guidano la classifica davanti a Klingmann–Krohn (BMW M4 GT3 – BMW Italia/Ceccato Racing). Più distanziati, ma ancora pienamente in corsa, i compagni di marca Caglioni–Alatalo, attualmente terzi con 35 punti e leader della sottoclasse GT3 PRO-AM. Sono ben 35 gli equipaggi iscritti alla GT Cup. La 1^ Divisione presenta classifiche ancora molto incerte.

Nella PRO-AM in 10 punti ci sono quattro equipaggi, con il leader della classifica, Ferdinando D’Auria (HC Racing Division) che precede di un solo punto i cugini Giacomo e Matteo Pollini, seguiti da FontanaMainetti (Target Racing) a + 4, e Viglietti-Iannello (DL Racing) a +10. 2^ Divisione: nella PRO-AM, con tre equipaggi Porsche racchiusi in 11 punti, svetta Flavio Olivieri (Raptor Engineering) che precede di due lunghezze Stifter-Martinelli con i colori Racevent, team che schiera una seconda vettura per Stefanin-Laurini, in lizza per il titolo AM.

Quinto e penultimo appuntamento stagionale per il Campionato Sport Prototipi. Simone Bianco (Avelon Formula) si presenta da leader con 112 punti. Il pilota brianzolo ha dominato la prima parte della stagione, cogliendo quattro vittorie nelle prime sei competizioni. Alle sue spalle, staccato di 36 punti, c’è il campione in carica Davide Uboldi, che va a caccia della sua prima vittoria stagionale. Bianco potrebbe già laurearsi campione con un appuntamento d’anticipo se da 36 punti riuscisse a portare il margine a 43 punti sugli inseguitori.

Il Campionato Italiano Velocità Autostoriche arriva a Imola per il suo quarto appuntamento stagionale. Nel 1° Raggruppamento, la classifica assoluta è guidata dall’Alfa Romeo di Marco Guerra e Franco Mischis, tallonata dalla Lotus Elan di Giovanni Putelli e dalla Mini Marcos 1300 GT di Massimo Pucci. Nel 2° Raggruppamento, a dettare il ritmo è l’equipaggio da Domiziano e Steven Giacon, su Alfa Romeo GTV 2000. Alle loro spalle, la battaglia resta serrata con l’Alfa Romeo GTAm di Lorenzo e Fabrizio Lelli, la GTV 2000 di Albergo Bergamaschi, quest’ultima appaiata in classifica alla Ford Escort RS di Pietro Corazzari. Il 3° Raggruppamento vede invece la leadership salda della Porsche 935 di Massimo Ronconi e Giovanni Gulinelli, inseguita dall’Alfa Romeo Alfetta GTV di Lorenzo Moramarco e dall’Alfa Romeo GT 1.6 di Massimo Guerra e Giovanni Serio. Infine, nel 4° Raggruppamento, la lotta è accesissima: in testa, a pari punti, la Ford Sierra RS Cosworth di Marco Maranelli e la TVR Tuscan Speed 8GT di Vito Truglia, spesso condivisa con Gilles Giovannini. In scia, con margini ridotti, la Renault Alpine V6 di Riccardo Messa.

La Carrera Cup Italia approda a Imola per il quarto round, con il monomarca Porsche che entra nel vivo della stagione con una griglia di 32 piloti. Da battere c’è il campione in carica, il sudafricano Keagan Masters (Q8 Hi Perform), protagonista fin qui di una stagione di altissimo livello con 103 punti conquistati, frutto anche di due successi con pole position e giri veloci. Il sudafricano ha costruito un margine importante nei confronti del tedesco Alexander Tauscher, secondo a quota 82, dominatore nelle prime due gare stagionali ma assente nei due round di Vallelunga. Atteso al guizzo vincente, a Imola ci sarà anche Giorgio Amati, terzo in classifica a quota 76 e sempre a punti ma ancora a secco di vittorie, che precede il francese Marvin Klein, salito a 72 punti. A completare il programma le categorie Topjet Formula 2000 e Porsche Taycan Cup, per un totale di undici gare tra sabato e domenica.