Automobilismo, a Imola bagno di folla per il Wec. Il riminese Drudi: “Correre qui è speciale” VIDEO GALLERY

Kubika e gli eroi del Wec oggi hanno portato oltre 2mila appassionati in piazza Matteotti per la presentazione ufficiale della prima tappa stagionale nel cuore di Imola. Le bellissime Ferrari 499P campioni del mondo sono le stelle della categoria Hypercar, le regine dei prototipi.

Grande attenzione per gli equipaggi ufficiali i mitici 50 e 51 con Nielsen-Molina-Fuoco e Giovinazzi-Pier Guidi -Calado oltre alla gialla 83 AfCorde Di Kubika-Ye-Hanson. A sfidarle nella 6 ore di Imola le Toyota, le Bmw, le Aston Martin, le Peugeot e le Alpine, le Cadillac e la debuttante sud coreana Genesis Magma. Sarà spettacolo puro e si punta alle 100mila presenze. Nel villaggio Wec tutto pronto per un party lungo due giorni. Otto ex piloti di Formula 1 in pista oltre a Kubica e Giovinazzi: Magnussen, Bouemy, Di Resta, De Vries, Bourdais e Kobayashi.

Fra i protagonisti anche il riminese Mattia Drudi sulla Aston Martin Vantage 27 che divide con James e Robichon: possono vincere nella categoria LmsGt3 che corre con le Hypercar.

Drudi mostra grande fiducia: “Ho avuto un ottimo inizio di stagione e sono carico. Sono molto contento di come sta andando finora la stagione e speriamo di confermarci nel week-end. Imola è un circuito speciale, qui ho ottenuto la mia prima vittoria nel 2014 e questo è un circuito dove ogni giro è sempre diverso”.