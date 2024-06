Auto, Wec a Imola fino al 2028, la “6 Ore” torna il 18-20 aprile 2025

Dopo il grande successo organizzativo e di pubblico (oltre 73.000 presenze nei tre giorni), LMEM (Le Mans Endurance Management), il Comune di Imola e Formula Imola hanno raggiunto un accordo in virtù del quale Imola e l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ospiteranno il FIA WEC (World Endurance Championship) e l’ELMS (European Le Mans Series) almeno fino al 2028. Va segnalato che Imola ha fatto registrare, insieme Spa, il record di pubblico nell’edizione 2024.

Un importante risultato raggiunto grazie al gioco di squadra tra Comune, Con.Ami e Formula Imola, che farà sì che la 6 Ore di Imola sia l’unica gara italiana di questo campionato mondiale almeno per i prossimi quattro anni. In contemporanea a questo annuncio, è stato ufficializzato il calendario 2025, che vedrà il FIA WEC di scena all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari nel weekend 18-20 aprile come secondo round del campionato.