Auto, Mattia Drudi trionfa alla CrowdStrike del centenario

Mattia Drudi ha vinto la CrowdStrike del centenario con la sua Aston Martin Vantage numero 7. È proprio il riminese, che divideva il volante con Nicky Thiim e Marco Sorensen, a tagliare per primo il traguardo e vincere la 24 ore di Spa Francochamps. Momento decisivo a -54’ dal termine quando la Ferrari di Pier Guidi si ferma ai box e si trova una Lamborghini in panne a bloccare la corsia di ingresso. Mattia, da 2° passa primo e non sbaglia nulla, mentre Pier Guidi rientra 7° e risale fino al 2°. Solo 24° Valentino Rossi con la BMW M4 divisa con Maxime Martin e Raffaele Marciello