Auto, la gara di Misano e la rissa nei box. Frassineti: “Non si fa così”. Sospiri: “Niente paddock per certa gente” VIDEO

Rissa nei box del Campionato Italiano Turismo, con piloti, parenti, ospiti, team manager e meccanici a vivere quasi un film di Bud Spencer e Terence Hill, ma senza sorriso e tantomeno lieto fine. La gara tricolore dello scorso fine settimana, nel Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, ha avuto questa coda antipatica, con protagonisti gli uomini del Tresor Attempto (fusione fra il Tresor di Roma e la parte gestionale delle auto tedesche dell’Attempto) e quelli de l Vsr di Forlì. Non era, infatti, la ripresa di un lungometraggio, ma uno scontro fisico. Numerosi video del “fattaccio” girano in rete e c’è da scommettere che diventeranno virali, anche se hanno rovinato una bella giornata di sport con 10mila presenze e un ospite di eccezione del valore di Kimi Antonelli.

La giustizia sportiva è già intervenuta, squalificando la Audi R8 del team italo-tedesco dall’ordine d’arrivo e togliendo così il 3° posto a Aka, Frassineti e Levi. Ma Andrea Frassineti, giovane talento faentino, tiene a dissociarsi da quanto avvenuto nei box: «A me è stato insegnato che ciò che avviene in pista resta in pista - sottolinea - e non ho partecipato in alcun modo al “confronto” che è stato sanzionato. Non ho voluto nemmeno vedere le immagini, perché sono legato a tutti i meccanici e a Vincenzo Sospiri del Vsr. Con loro ho vinto il titolo italiano Sprint lo scorso anno e sono stati una seconda famiglia. Mi trovo anche benissimo con la mia nuova squadra del Tresor Attempto, sono quasi tutti tedeschi ed è un team internazionale con cui sto crescendo tanto in questa stagione. Mi sono molto arrabbiato per quanto è avvenuto ai box e non voglio essere accostato a questo tipo di eventi. Certo, i meccanici erano stanchi e tesi per il risultato sfumato, ma non si agisce così».

Le incomprensioni fra le due squadre sono partite proprio per il trasferimento del faentino, che il team di Forlì aveva lanciato? Frassineti non lo sa. «Prima i rapporti fra i due team erano normali - conferma - quando mi è arrivata l’offerta di 18 gare fra mondiali e campionato italiano per il 2026 dalla mia squadra, sono andato da Sospiri, che mi ha spiegato di non potermi fare un’offerta di quel livello e mi ha detto di andare. A Imola, nella prima gara del campionato italiano Granturismo, il Vsr ha fatto appello contro il nostro team perché usavamo delle bandelle laterali non in regola, ma Audi non realizza più pezzi nuovi ed il materiale scarseggia. Così abbiamo visto cancellati i nostri crono nelle prove e siamo partiti ultimi e arrivati all’8° posto in gara1 e al 2° in gara2. A Misano c’è stata un’incomprensione fra Aka ed Edoardo Liberati (uno dei piloti della Lamborghini Hurakan del Vsr, insieme a Mattia Michelotto e Ignazio Zanon, ndr) nelle prove libere, ma si erano chiariti. In gara eravamo al comando da 2 ore e 45’ quando una safety car ha compattato il gruppo, Liberati e il Vsr hanno fatto una bella strategia cambiando gomme e mettendo le slick, ma mentre ci pressavano hanno tamponato Aka, mandandolo in testacoda. Loro sono stati penalizzati per questo ed hanno chiuso all’11° posto (diventato 10° dopo la squalifica ndr), noi invece abbiamo chiuso terzi. Liberati, che mi ha insegnato tantissimo lo scorso anno, ha ammesso l’errore. A questo punto Aka è andato nel loro box ma io mi dissocio da ciò che è accaduto, perchè non fa parte del mio modo di vivere lo sport».