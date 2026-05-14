Auto, la gara di Misano e la rissa nei box. Frassineti: “Non si fa così”. Sospiri: “Niente paddock per certa gente” VIDEO

Rissa nei box del Campionato Italiano Turismo, con piloti, parenti, ospiti, team manager e meccanici a vivere quasi un film di Bud Spencer e Terence Hill, ma senza sorriso e tantomeno lieto fine. La gara tricolore dello scorso fine settimana, nel Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, ha avuto questa coda antipatica, con protagonisti gli uomini del Tresor Attempto (fusione fra il Tresor di Roma e la parte gestionale delle auto tedesche dell’Attempto) e quelli del Vsr di Forlì. Non era, infatti, la ripresa di un lungometraggio, ma uno scontro fisico. Numerosi video del “fattaccio” girano in rete e c’è da scommettere che diventeranno virali, anche se hanno rovinato una bella giornata di sport con 10mila presenze e un ospite di eccezione del valore di Kimi Antonelli.