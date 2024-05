Auto, la “Crazyrun East Coast Edition” al via da Milano Marittima

Parte oggi da “MiMa” la “Crazyrun East Coast Edition”, la corsa automobilistica che collega i due mari Tirreno e Adriatico. Si tratta di una sfida particolare di regolarità, dove non conta la velocità, ma la capacità di risolvere rebus e rompicapi per scoprire dove si snodano i 500 chilometri del percorso, fra Milano Marittima ed Arezzo, dove i 100 equipaggi iscritti arriveranno l’11 maggio.

Vengono in mente immediatamente alcuni film anni ‘60, ‘70 ed ‘80, come “La grande corsa”, con Jack Lemmon e Tony Curtis, “La corsa più pazza d’America”, con Burt Raynolds, Farah Fawcett, Dean Martin e Roger Moore, (in inglese “The Cannonball run”), la serie dedicata al “Maggiolino tutto matto” o i cartoni animati delle “Wakhy Races”, con Dastardly e Muttley con Penelope PitStop.yrun.

L’edizione nr 1 scatta da Milano Marittima per terminare nel centro storico di Arezzo. Per spiegare cosa è questa sfida gli organizzatori spiegano che: . Si potranno ammirare dalle macchine d’epoca alle più recenti supercar come Ferrari e Lamborghini. Sono cento gli equipaggi selezionati che saranno al via della pazza corsa giunta alla dodicesima edizione.

L’appuntamento è per oggi al Palace Hotel di Milano Marittima. In programma le verifiche di rito e l’esplorazione della zona. Domani la corsa entra nel vivo con start dal “Palace Hotel”. Il percorso è sconosciuto, così come le prove. Un cosa è certa: sabato gli equipaggi si spingeranno alla scoperta della costa adriatica, così come di passi appenninici prima di raggiungere l’agognato traguardo alle 14 in via Roma ad Arezzo, dove sono previsti un djset e le premiazioni.

