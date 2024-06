Auto, Iron Lyn: c’è un po’ di Cesena nella 24 ore di Le Mans

A Cesena e non solo si è brindato per il finale della 24 ore di Le Mans. La felicità non è solo per il secondo successo consecutivo della Ferrari, ma per il bel piazzamento ottenuto dalla Lamborghini Hypercar, gestita dalla squadra cesenate Iron Lynx.

Alla prima, massacrante, 24 ore sullo storico tracciato francese, la scuderia ha portato al traguardo entrambi i verdi prototipi che ha messo in pista: l’equipaggio composto da Mirko Bortolotti, Danil Kvyat ed Edoardo Mortara, ha concluso al 10° posto prendendo dei punti mondiali, quello di Matteo Cairoli, Andrea Caldarelli e Romain Grosjean al 13°. Entrambe le vetture hanno chiuso a due giri dai vincitori.

«Questo è un grande successo - ha commentato Emmanuel Esnault, direttore della squadra corse - finire la gara senza danni gravi era il nostro primo obiettivo e lo abbiamo centrato senza una sosta non prevista al box, raccogliendo i nostri primi punti iridati. Sono orgoglioso di come il nostro team ha affrontato questa sfida».

La maratona è stata estenuante anche per la pioggia che si è abbattuta sui concorrenti. La vittoria assoluta è andata alla Ferrari 499P 50 guidata da Antonio Fuoco-Miguel Molina-Niklas Nielsen, a precedere la Toyota Gazoo 7 di Lopez-Kobayashi-De Vries, e l’altre 499P51 di Pier Guidi-Calado-Giovinazzi. Vittoria nella Lmp2per la Oreca United Autorsport di Jarvis-Garg-Siegel, 15° assoluto a 14 giri dal primo, mentre nella LmGt3 il successo è andato alla Porsche Manthey Ema di Shain-Schuring-Lietz, 27° assoluto a 30 giri dalla Ferrari.

Un ritiro per Valentino Rossi e la sua Bmw del team belga Wrt mentre l’equipaggio lottava per la vittoria a causa di un fuoripista di Ahmad Al Harthy che divideva l’abitacolo con Valentino e Maxime Martin, al 57° a 202 giri.

Iron Lynx ha schierato altre due vetture: una Huracan, nella categoria LmGt3 con Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni e Franck Perera, al 44° posto assoluto malgrado un incidente a 53 giri e una Oreca nella Lmp2 con Ben Viscaal, Jonas Ried e Macéo Capietto, 60° a 225.

Nel fine settimana di Le Mans si sono svolte anche due manche del Lamborghini Super Trofeo Europa. La prima gara, andata in scena giovedì, è stata vinta da Mattia Michello del Vsr di Forlì, mentre la seconda, che era in programma sabato, è stata annullata per i problemi ravvisati con le gomme fornite da Hankook.

