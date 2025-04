Auto, doppietta di Hirsiger nel Ferrari Challenge Europa a Misano

Felix Hirsiger fa bottino pieno nel Ferrari Challenge Europa a Misano. Nel World Circuit Marco Simoncelli il tedesco del Ineco-Reparto Corse Ram, si afferma sia nella gara in notturna di sabato sera (bellissimo vedere i fari dei concorrenti squarciare l’oscurità), che nella prova sul bagnato di domenica.

Hirsinger si è affermato nel Trofeo Pirelli, la classe top, in gara 1 precedendo gli svizzeri Jasin Ferati e Qwin Wietlisback (entrambi Frey Racing), mentre ieri Wietlisbach e Luigi Coluccio (team Rossocorsa), autore della pole ma ritirato il sabato sera; con Vincenzo Scarpetta (Radicci Automobili) 2° sotto la bandiera a scacchi ma 5° per una penalizzazione di 5”. Ferati, 4° in gara 2, è capoclassifica con 6 punti di vantaggio su Hirsiger e 10 su Wietlisbach. Nel Trofeo Pirelli Pro Am doppia vittoria di Marco Zanasi (Eureka), davanti a Hendrik Viol in entrambe le occasioni, mentre il 3° se lo sono diviso Michael Verhagen e Herbert Geiss. «Siamo contenti di essere tornati a Misano – spiega Andrea Mladosic, cognome di origine istriana ma modenese doc e capo del Challenge Ferrari in tutti i suoi 5 campionati nel mondo – offriamo il massimo supporto ai nostri clienti suddivisi in 4 categorie a secondo della capacità di guida. Chi vuole avvicinarsi alle gare può fare il Club Ferrari: gira nei tracciati di gara il lunedì dopo la sfida. Abbiamo anche una grande vettura: la 296 Challenge, che offre notevoli possibilità di crescita ai piloti. In passato abbiamo lanciato Nielsen, ma lo scorso anno c’è stato Giacomo Altoè che ha dominato. Ora c’è grande equilibrio in vetta. Il Challenge è cresciuto, abbiamo: 60 piloti nell’Europeo, altri 60 nel Nord America, una trentina in Giappone e Inghilterra, e 16 in AustralAsia».

I piloti del Trofeo Pirelli Pro e Pro-Am corrono insieme, mentre altre due gare sono animate da chi è iscritto nella Coppa Shell, con vittorie di Fabrizio Fontana e di Zois Skrimpias, e nella Coppa Shell Am vinte da Sven Schomer e Andreas Konig (Frey). Da segnalare la presenza, come “padrino”, del danese Niklas Nielsen, pilota della Ferrari 499P che ha vinto a Le Mans lo scorso anno, oltre che in Qatar, e punta a vincere nel prossimo fine settimana la 6 ore di Imola.