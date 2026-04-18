Auto, al Wec di Imola c’è Giovinazzi in pole - VIDEO GALLERY

Antonio Giovinazzi porta la Ferrari 499P numero 50 in pole ad Imola. La sfida sembrava un affare fra lui, il compagno di marchio Fuoco con la 51 e la Peugeot 93 di Jakub. All’ultimo è emersa la Toyota 7 di Hirakawa, che sembrava aver “fregato” i tre litiganti. Nulla da fare: Giovinazzi ha trovato la forza per un’ultima risposta decisiva. “Davanti ai nostri tifosi - ha detto Giovinazzi - era importante essere davanti e credo che questo sia il modo che piace agli spettatori: una lotta sul filo dei secondi. Mi aspettavo la Toyota così veloce: è il nostro avversario più duro da anni e hanno fatto una vettura nuova. In gara conterà scegliere la strategia migliore e vedremo come saranno le condizioni meteo”.