Auto, a Imola la “Le Mans Classic Series” dal 16 al 18 ottobre

L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si prepara a ospitare, dal 16 al 18 ottobre, il gran finale della stagione 2026 della Le Mans Classic Series. Dopo cinque appuntamenti disputati sui più prestigiosi circuiti europei, la serie organizzata da Peter Auto arriva a Imola per l’ultimo e decisivo round dell’anno, con quasi 250 vetture attese in pista. Biglietti acquistabili su Ticketone e da venerdì anche alla biglietteria dell’Autodromo presso il Museo Checco Costa. La posta in palio sarà particolarmente alta: i titoli delle diverse categorie sono ancora aperti e i distacchi in classifica estremamente ridotti.

Nella 2.0L Cup, Johannes Stengel e Andrew Smith arrivano all’appuntamento finale con appena 6 punti di vantaggio su David Danglard. In Classic Endurance Racing 1, Jan Magnussen e Chris Ward precedono Armand Mille di soli 5,5 punti, mentre nella Heritage Touring Cup 1 Yves Scemama può contare su un margine di 9,5 punti sullo stesso Mille. Sono dieci le categorie che scenderanno in pista nel corso del weekend, proponendo un affascinante viaggio nella storia dell’automobilismo: dalle Porsche 911 della 2.0L Cup alle leggendarie vetture degli anni Cinquanta e Sessanta del Gentlemen Challenge, dalle storiche Turismo del Classic Touring Challenge alle vetture protagoniste dell’endurance in Classic Endurance Racing 1 e 2, fino alle Turismo degli anni d’oro dell’European Touring Car Championship, alle Gruppo A degli anni Ottanta e Novanta e alle GT e ai prototipi degli anni Novanta e Duemila. Grande attesa anche per le Endurance Racing Legends, con vetture come Maserati MC12 GT1, Dallara SP1, Ferrari 430 e Chevrolet Corvette C6 ZR1, e per le leggendarie vetture del Group C Racing.

Tra le grandi protagoniste del weekend ci sarà la Maserati MC12 GT1, una delle più iconiche GT degli anni Duemila. Saranno ben sei gli esemplari presenti a Imola: tre saranno impegnati in pista nella categoria Endurance Racing Legends 1, mentre altri tre saranno esposti, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare da vicino una vettura prodotta in soli 62 esemplari, dei quali 12 destinati alle competizioni. Per gli appassionati sarà dunque un appuntamento imperdibile, con la possibilità di vedere in azione alcune delle più importanti vetture da competizione della storia e di vivere a Imola il gran finale di una stagione che promette spettacolo fino all’ultima bandiera a scacchi.