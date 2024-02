Auto, a Imola la formazione sportiva per 300 commissari di percorso

Trecento commissari di percorso si sono dati appuntamento oggi all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per la fase 2 della formazione sportiva di Specialist Motorsport Academy, la scuola voluta da Automobile Club d’Italia e diretta da Raffaele Giammaria per conto di ACI Sport. Fase 2 che consiste in una serie di esercitazioni sul campo. Alla curva Rivazza mescolati ai commissari di percorso già esperti anche una nutrita pattuglia di giovani neocommissari. Divisi in gruppi, si sono esercitati nel sollevamento, traino e spostamento delle vetture e nella pulizia del tracciato. Inoltre, con l’ausilio del servizio antincendio e del servizio medico, hanno potuto osservare come intervenire durante le delicate fasi di estricazione del pilota.

All’evento hanno partecipato anche il Presidente di Formula Imola e della Commissione Velocità in circuito di ACI Sport, Giancarlo Minardi, il Direttore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti, il Presidente del GUG e responsabile della formazione sportiva di Academy, Alessandro Tibiletti, il rappresentante del fiduciario regionale dell’Emilia-Romagna, Franco Leoni, il Direttore di Gara della pista romagnola, Massimiliano Ghinassi che ha coordinato il corso. “Queste esercitazioni - ha spiegato Ghinassi – servono a far sì che il commissario non si trovi impreparato davanti agli imprevisti. La formazione teorica è necessaria ma rendersi conto sul campo delle dinamiche è completamente diverso. Essere preparati è fondamentale in uno sport come il nostro dove l’allenamento è importantissimo”.

Al termine del corso, anche il sindaco Marco Panieri ha tenuto a salutare i commissari. E al successivo momento conviviale ha partecipato anche Federico Bendinelli, presidente dell’Automobile Club di Bologna.