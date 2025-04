Al Misano Grand Prix Truck anche il raduno dei camion decorati

Manca poco più di un mese al Misano Grand Prix Truck, l’evento che unisce l’adrenalina delle gare del Goodyear FIA European Truck Racing Championship al grande raduno della community dei camionisti e della filiera dell’autotrasporto. L’appuntamento è per sabato 17 e domenica 18 maggio a Misano World Circuit. Lo scorso anno furono quasi 40.000 le presenze, a conferma del successo della manifestazione che, da oltre trent’anni, richiama professionisti e appassionati del settore da tutta Europa nel cuore della Motor Valley.

Anche quest’anno l’appuntamento in scena al “Marco Simoncelli” alzerà il sipario sulla serie continentale per motrici da corsa. Sette gli appuntamenti, in programma in altrettante Nazioni europee, per eleggere l’erede di Norbert Kiss, sei volte campione europeo e detentore del titolo.