Al Gt3 Misano chiama Valentino Rossi: “Una pista speciale” VIDEO

Valentino è la star del Mwc non solo per il suo passato di supercampione a due ruote, ma per il ruolo di testa di serie numero 1. Negli ultimi tre anni qui ha sempre vinto lui, per due volte con il belga Maxime Martin e nel 2025 con lo svizzero Raffaele Marciello e spiega così il segreto di questa grande intesa. «E’ un tracciato di così alto livello dove corre la MotoGp e corrono anche le macchine, vicino a casa mia. E’ corto e poi naturalmente questa pista è speciale per me, perché la prima volta che sono entrato in una pista in vita mia, era l’inverno del ‘92 ed era Misano, poi da lì ho fatto tanti chilometri qui con le moto e con le macchine. Con la Gt è il tracciato in cui ho fatto più esperienza, compresi i primi giri e i test. La conosco molto bene e mi piace. Inoltre qua la Bmw va bene e siamo competitivi, il disegno si adatta alla M4».