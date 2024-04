A Imola c’è Valentino Rossi in piazza a firmare autografi: appuntamento al 18 aprile verso la “6 Ore di Imola”

Cresce l’attesa per la 6 Ore di Imola, secondo round del FIA WEC, in programma questo fine settimana all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Un appuntamento di grande prestigio, che apre di fatto la stagione racing del circuito e che gareggia ad Imola nella sua versione moderna per la prima volta, celebrando nel contempo il 50° anniversario della prima gara endurance, la 1000 km di Imola del 1974.

Prima della battaglia sportiva sui 4.909 metri del tracciato dell’Enzo e Dino Ferrari, appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati giovedì 18 aprile. Dalle ore 16.45, nella centrale Piazza Matteotti di Imola, verranno presentati tutti i protagonisti di questo secondo round del FIA WEC. Sfileranno sul palco piloti del calibro di Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Mirko Bortolotti, Alessandro Pier Guidi, Edordo Mortara, Valentino Rossi, alla sua prima stagione nel WEC. Senza dimenticare gli ex Formula 1 Robert Kubica, Nick De Vries, Mick Schumacher, Daniil Kvyat, Sebastien Buemi, Paul Di Resta, Kamui Kobayashi. Nell’occasione saranno a disposizione per firmare poster e autografi.