La vetrina europea di Morara e Frattini

Romagna protagonista oggi all’Alexander Stadium di Birmingham agli Europei di atletica e, si spera, non solo oggi. Marta Morara (ore 11.55) nell’alto e Giovanni Frattini (dalle 16.10) nel giavellotto andranno infatti, da esordienti assoluti con l’Italia senior, all’assalto delle rispettive finali in programma sabato . Missione complicata, giusto ricordarlo subito, ma neanche impossibile e per chi volesse gustarsi in diretta le fatiche dell’imolese e del marignanese c’è solo l’imbarazzo della scelta, fra Rai, Sky ed Eurosport.