Fedriga e Frattini provano l’impresa

Il livello dell’atletica tricolore sta crescendo paurosamente anno dopo anno, prova ne siano gli ultimi trionfali Europei di Roma, e quindi pure i Campionati Italiani, in programma oggi e domani a La Spezia, presentano un parterre significativo. In questo “alto” contesto c’è al via un gruppetto di atleti romagnoli che proveranno a migliorarsi e a vendere cara la pelle, anche se il podio appare difficile da raggiungere: fra l’altro la città ligure ospita per la prima volta gli Assoluti, giunti all’edizione 114, e il centro sportivo Montagna è stato messo a nuovo per l’occasione. Tanti spunti a rendere la due giorni dei Tricolori davvero interessante e da seguire in diretta sia su Rai Sport (19-21.30) che sullo streaming, grazie a www.atleticaitaliana.tv. per le gare non coperte dalla Rai.

Carlotta e Giovanni ci sperano

Una delle due punte di diamante della spedizione romagnola è senza dubbio la velocista Carlotta Fedriga, che dalle 19.40 di oggi andrà alla caccia della finale (prevista alle 21.10) negli amati 100 (insieme alla sammarinese Alessandra Gasparelli, 11”60). La portacolori dell’Edera Forlì ha il 5° tempo d’accredito (11”50) e alla luce di una ottima prima parte di stagione può ambire al podio. Stesso discorso per il giavellottista riminese Giovanni Frattini (Fratellanza Modena), addirittura primo nella lista d’iscrizione con il suo 76.21: dalle 19 il romagnolo inseguirà un risultato storico (occhio a Orlando dell’Aeronautica con 73.55 e Comini della Biotekna a 73.44). Sempre oggi dalle 17.25 spazio alle batterie dei 400 ostacoli (finale domani alle 19.25) con il ravennate Alberto Montanari (Fratellanza Modena, 52”48) e Francesco Amici della Libertas Forlì (53”49) in pista. Ecco alle 19.50 il triplo, la cui finale vedrà saltare Enrico Montanari (Fratellanza, 16.33) e alle 22 i 5000 metri, protagonista anche Luis Matteo Ricciardi (Atletica Imola, 14’14”11). In mezzo, dalle ore 20.25, ecco gli 800 maschili con un altro imolese, Francesco Conti, impegnato sui prediletti 800 (1’47”81) che in passato gli hanno riservato parecchie soddisfazioni. A chiudere il programma odierno maschile la 4x100 (22.40), con il ravennate Mohamed Pouye a difendere i colori della Fratellanza. Al femminile gareggerà sui 400 ostacoli dalle 17.05 Giulia Gandolfi dell’Atletica 85 Faenza (59”56), mentre domani ci sarà Melissa Turchi (Fratellanza) dalle 22.10 con la 4x400, nella quale fra gli uomini ci saranno poco dopo sia l’Atletica Imola (Conti, Alessandro Bacci, Francesco Ferrucci e Mattia Turchi) sia la Libertas Forlì (Amici, Dario Collura, Giorgio Marfella e Luca Marsicovetere). Da non dimenticare poi alle 17.30 Emanuele Casadei (Fratellanza) nel giavellotto (53.35) e sulla due giorni Yoro Menghi (stessa squadra), iscritto al decathlon (6.856 punti, 7° fra gli iscritti).