Diretta Atletico Madrid-Arsenal 0-1 live

ATLETICO MADRID-ARSENAL 0-1

ATLETICO MADRID (4-4-2) Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. In panchina: Musso, Le Normand, Esquivel, Mendoza, Molina, Sorloth, Almada, Lenglet, Vargas, Bonar, Baena, Diaz. Allenatore: Diego Simeone.

ARSENAL (4-3-3) Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli. In panchina: Arrizabalaga, Setford, Norgaard, Calafiori, Mosquera, Lewis-Skelly, Dowman, Trossard, Salmon, Eze, Saka, Gabriel Jesus. Allenatore: Mikel Arteta.

ARBITRO: Makkelie (Olanda)

RETI: 44’ pt Gyokeres (rig.).

NOTE: Spettatori 68.421, incasso non comunicato. Angoli 1-1.

Una prima frazione che si sblocca grazie ad un episodio. Nessuna delle due squadre spicca per bel gioco. Tuttavia, risultano ordinate in fase difensiva, con qualche imprecisione in impostazione. Per l’Atletico il più vivace è Julian Alvarez che a più riprese arriva in area, senza mai trovare la conclusione vincente. L’Arsenal crea densità a centrocampo con la sovrapposizione dei terzini ma la squadra del Cholo si chiude bene a guscio, male Hancko sul rigore.

TERMINATO IL PRIMO TEMPO

45’ pt Due minuti di recupero

44’ pt GOL ARSENAL: Dal dischetto si presenta Gyokeres, che batte Oblak nella sfida di nervi, calciando angolato sulla sinistra.

42’ pt RIGORE ARSENAL: Hancko spinge Gyokeres in area, Makkelie non ha dubbi e indica il dischetto. Arrabbiatissimo Simeone che se la prende con il quarto uomo.

41’ pt Sempre propositivo Julian che per l’ennesima volta non riesce a calciare, questa volta su spunto di Giuliano.

40’ pt Entrambe le squadre adottano un atteggiamento più chiuso e difensivo con l’Arsenal che alterna la costruzione a 3 e a 4 con i terzini, White e Hincapié, che si alzano a supporto delle ali.

37’ pt Arteta prende appunti, nel frattempo l’Arsenal cerca la verticalità su Madueke e Martinelli. Il pallone di Rice per il brasiliano è fuori misura.

35’ pt Alvarez, senza dubbio il più pericoloso dei suoi insieme a Lookman, riceve da Koke arriva al limite dell’area e cerca la conclusione: il muro eretto dai Gunners fa scudo.

33’ pt Triangolazione in area Griezmann, Giuliano, Alvarez: impreciso il passaggio del figlio del Cholo, sfuma l’occasione

30’ pt Prova ad alzere il ritmo l’Arsenal con Madueke che parte dalla destra, si accentra, sparando a lato

29’ pt Cross di Hancko dalla sinistra e incornata di Alvarez, palla alta

28’ pt Ottimo cambio nello stretto fra Lookman e Griezmann, il nigeriano si defila ed è costretto a ripartire

24’ pt Dalla bandierina va Madueke, Griezmann spazza via di testa

23’ pt Si attende per la battuta dell’angolo in favore dell’Arsenal

21’ pt Cross di Zubimendi verso Gyokeres che si scontra con Hancko e Ruggeri, necessario l’intervento dei sanitari.

18’ pt Colpo di testa di Hincapié che svetta su Simeone che comunque devia. Oblak esce e blocca con sicurezza.

17’ pt l’Atletico adotta un atteggiamento attendista, aspettando l’Arsenal con un 5-4-1 in non possesso

13’ pt Grande occasione per l’Atletico: cross di Ruggeri, aggancio di Alvarez che si districa tra Gabriel e Martinelli dal limite. Poi, destro potente e angolato. Raya si salva in angolo.

8’ pt Predica calma Simeone, l’Arsenal palleggia, coinvolgendo Rice e Odegaard che si abbassano in costruzione

6’ pt Si fa avanti l’Arsenal con Madueke sulla sinistra che va via in velocità, arriva sul fondo e crossa al centro. Hincapié cerca il jackpot da due passi, palla a lato.

2’ pt La squadra di Simeone parte più propositiva con Giuliano e Lookman alti, dando supporto a Griezmann e Alvarez

1’ pt Griezmann che disputerà l’ultima partita in Champions con la maglia biancorossa è sul pallone, si parte

Semifinale di Champions League, andata al Wanda Metropolitano dove l’atmosfera è elettrica. Da ogni parte dello stadio, piovono coriandoli e carta igenica che Griezmann è costretto a spostare a bordocampo. Il grido è uno solo: “Atleti”, tra pochi minuti il calcio d’inizio.