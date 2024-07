Atletica, Turchi, Marsicovetere Rai e Ricci sugli scudi

Eccellente prova dei romagnoli impegnati nello scorso week-end, agli Alpe Adria Games riservati alla categoria Under 23. La selezione regionale ha chiuso infatti al secondo posto con 158 punti, superata solo dall’Austria (186), ma davanti alle altre rappresentative italiane, come la Lombardia (terza a 150), il Friuli Venezia Giulia (quinto a 113) e il Veneto (sesto a 94). Secondi anche i maschi dietro all’Austria e terze le donne, precedute da austriache e croate.

Turchi da record

A livello individuale, prova strepitosa sugli 800 di Mattia Turchi (Imola Sacmi Avis), secondo al traguardo in 1’50”84 (limati cinque centesimi al record personale) come pure Enrico Ricci (Atletica Ravenna) sui 3000 siepi (9’27”72). Filippo Paganelli (Atletica 85 Faenza) e Mouhamed Pouye (ravennate in forza alla Fratellanza Modena) hanno corso rispettivamente in prima e ultima frazione la staffetta 4x100, contribuendo alla medaglia d’argento ottenuta dall’Emilia-Romagna col tempo di 41”13.

Terzo posto sugli 800 metri per la lughese Lovepreet Rai (2’17”14), imitata sui 400 da Luca Marsicovetere (Libertas Forlì) in 48”71.

Questi ultimi due hanno gareggiato anche nella staffetta 4x400 mista ottenendo il bronzo col tempo di 3’35”50. Quarta piazza per Sofia Tarozzi (Atletica 85 Faenza) nei 100 ostacoli (14”62), quinti Martina Fedriga (Edera Forlì) nel peso (12.26) e il cesenate Michele Babini (Virtus Emilsider Bologna) nel martello (47.01).

Da segnalare, infine, il quarto posto della staffetta veloce donne (47”56) con Melissa Turchi in seconda, Carolina Alvisi (Atletica 95 Faenza in terza) e Martina Fedriga in ultima frazione. La serie extra dei 100 va tra i maschi a Pouye (10”62 col personale) davanti a Paganelli (10”66, altro primato); tra le donne quinta la Fedriga (12”26) e ottava l’Alvisi (12”38).

Passando al meeting di Berceto, da segnalare il quarto posto nei 400 di Francesco Amici (Libertas Forlì, 50”25).