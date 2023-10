Atletica, titolo regionale Ragazzi per Camporesi e Muratori

Week-end dedicato alle categorie giovanili per l’atletica regionale e nazionale. A Busseto, infatti, sono andati in scena i campionati emiliano-romagnoli Ragazzi e a Modena le finali dei societari Under 23. Nel team emiliano padrone di casa della Fratellanza, 11° con 86 punti (tricolore alla Atletica Rieti Milardi), in evidenza il ravennate Alberto Montanari nel triplo (2° con 15.32) e il riminese Yoro Menghi nell’asta (4° a 3.90). A Mariano Comense, nella finale Argento, Valentina Casadei è 6ª nel giavellotto con 34.56, Tommaso Rusin 5° nel peso (12.04) e 7° nel disco a 31.52, e Manuel Varagona 6° nel lungo a 6.29, tutti difendendo i colori della Self Montanari Gruzza Reggio Emilia (doppio 11° posto), mentre Vanessa Talacci prende l’argento nel martello (48.52) e fa nona nel disco (28.01) per l’Acsi Italia.

I risultati di Busseto

Nei 60 metri arriva la medaglia di bronzo per Filippo Chisom Ken Ehirim (Imola Sacmi Avis) con 8”21, imitato sui 1000 da Francesco La Cala (Atletica Ravenna, 3’02”59) e sui 60 ostacoli da Nicolò Gaudenzi (Atletica Lugo) a 9”63. Leonardo Muratori (Atletica 75 Cattolica) vince l’alto, perché è l’unico a superare la quota di 1.54: nella stessa gara buon 4° posto a 1.52 di Samuele Gasperini (Endas Cesena), mentre nel lungo è d’argento il suo compagno Lorenzo Mazzoni a 5.11 (3° Davide Benini dell’Atletica Ravenna, 4.87). Nel peso, bronzo a Samuele Gasperini, sempre dell’Endas Cesena, con 13.14 e di nuovo a Davide Benini nel vortex (lancio a 51.34). Parlano romagnolo i 2000 metri di marcia, visto che si migliorano Riccardo Camporesi (Atletica 85 Faenza) e Riccardo Bugli (Rimini Nord), rispettivamente oro in 10’43”22 e argento a 10’49”64. Terzo gradino del podio per Alessandro Mele (Imola Sacmi Avis) in 11’18”14. Al femminile Martina Alessi (Rimini Nord) corre in 8”52 e arriva terza sui 60, stesso piazzamento nei 1000 di Giulia Fagioli (Endas Cesena) con 3’18”95 nella prima serie, mentre sui 60 ostacoli si prende l’argento Anna Mosca (Imola Sacmi Avis) con 9”94.

Convocazioni nella marcia

Diramate le convocazioni per la selezione dell’Emilia-Romagna, che domenica 15 prenderà parte al Trofeo delle Regioni. Dentro sui 10 km Allieve Asja Cilini (Lugo), nei 4 km Cadette Beatrice Palmonari e Francesca Grazioso (Atletica Imola), sui 6 km Cadetti Flavio Ferrari (Rimini Nord) e sui 2 km Ragazzi Riccardo Camporesi (Atletica 85), Alessandro Mele (Atletica Imola) e Riccardo Bugli (Rimini Nord).