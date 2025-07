Atletica, stasera la “Cesena Speed Night”

La carica dei 500 per una serata di atletica tutta da gustare. E’ il menù che propone l’Endas Cesena oggi dalle 18.45 col “1° memorial Daniele Faggi-Cesena Speed Night” che, nel rinnovato impianto di via Fausto Coppi, rinverdirà i fasti del tradizionale meeting romagnolo di mezza estate. Gli iscritti, come detto, sono più di 500, con netta prevalenza della velocità, al maschile (69 sui 100 e 47 sui 200) e al femminile (28 e 23).

Fra le gare più attese però c’è quella del lancio del disco, visto che tra gli uomini (ore 20) e le donne (ore 21) assegnerà il memorial Daniele Faggi, storico allenatore dell’Endas Cesena scomparso a marzo del 2024.

Fra l’altro durante la serata sarà inaugurata la “Panchina di Faggi” un piccolo simbolo per ricordare l’insegnante di educazione fisica e simbolo del club cesenate.