Atletica, Schiaratura fa il bis ai regionali Juniores

Ultimi impegni estivi per l’atletica leggera prima della lunga pausa agostana. Nello scorso week-end al centro dell’attenzione c’erano i campionati Regionali Juniores e Promesse.

In attesa domani del Meeting di Castelnovo Monti e dei due previsti venerdì e sabato nel parmense (Busseto e Berceto), vanno anche segnalate le convocazioni della selezione regionale per gli Alpe Adria Games Under 23, in programma a Pordenone dal 19 al 21 luglio. Per la Romagna pass a Lovepreet Rai (Atletica Lugo, 800 e 4x400 mista), Sofia Tarozzi (100 ostacoli, Atletica 85 Faenza), Melissa Turchi (La Fratellanza, 4x100), Martina Fedriga (Edera Forlì, 4x100) e Carolina Alvisi (Atletica 85 Faenza, 4x100). Da ricordare anche i Tricolori Juniores, in scena a Rieti dal 26 al 28 luglio.

I titoli Juniores di Parma

Lauro Grossi sugli 800 Juniores va a segno Riccardo Sintoni (Edera Forlì) con 1’54”36, mentre Brayan Schiaratura (Golden Club Rimini) centra addirittura una doppietta nei 1500 (4’06”12, personale) e nei 5000 metri (15’17”73). Sui 400 ostacoli non ha rivali Paolo Bolognesi (Edera Forlì) grazie al crono di 53”69 e nel lungo lo imita Francesco Blasi (Libertas Forlì, 6.62), come pure nel martello Nicola Donati (Imola Sacmi Avis) con 47.43. I 100 Juniores sono di Melissa Turchi (Fratellanza 1874 Modena) in 11”89 (0,0), gli 800 di Lovepreet Rai (Atletica Lugo) a 2’18”83 e i 100 ostacoli di Sofia Tarozzi (Atletica 85 Faenza) con 14”99 (+0,1): la formazione manfreda (Serena Cimatti, Carlotta Farolfi, Elena Grossi e Tarozzi) domina poi la 4x100 in 52”89. Nei concorsi successi per Lucia Andreani (Atletica 75 Cattolica) nell’alto con 1.58, Giulia Senni (Endas Cesena) nel lungo a 5.40 e nel giavellotto con 42.98 ed Elena Odion (Atletica Lugo) nel disco con 32.94 (poi bronzo nel martello a 47.28.

I nuovi campioni Promesse

Fra le Promesse Filippo Paganelli (Atletica 85 Faenza) ok nei 100 con 10”73 (+0,1) e il ravennate Mouhamed Pouye nei 200 a 21”18, dopo la piazza d’onore nei 100 a 10”74.

Nei 400 e 800 metri trionfa Mattia Turchi (Imola Sacmi Avis) con 49”87 e 1’55”40, i 5000 a Luca Venturelli (Atletica Ravenna) in 15’20”86 e Leonardo Lodolini (Atletica Imola Sacmi Avis) nei 400 ostacoli (55”48). Oro a 4.20 nell’asta per Noah Calisesi (Libertas Forlì), a 12.36 nel peso per il riminese Tommaso Rusin (Montanari Gruzza) e a Carolina Alvisi (Atletica 85 Faenza) nei 100 con 12”40 (+0,5), titolo bissato sui 200 in 25”82 (-0,2). Silvia Bovolenta (Atletica Lugo) nei 400 metri fila via imprendibile a 59”76, idem Letizia Logozzo (Atl. Lugo) nel martello con 39.13 e Valentina Casadei (Montanari Gruzza) nel giavellotto con 34.39.