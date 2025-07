Atletica, Paganelli si qualifica agli assoluti di Caorle

E’ del 22enne faentino Filippo Paganelli l’unico vero “graffio” dei romagnoli al Challenge Assoluto, andato in scena lo scorso week-end a Conegliano. Il velocista dell’Atletica 85 Faenza ha infatti centrato il pass per i campionati italiani assoluti di Caorle (2-3 agosto), grazie al terzo posto nei 100 con il crono di 10”76. Paganelli ha chiuso terzo a pari merito con Mattia Jason Ndongala della Sisport Torino (inseriti in batterie differenti) e così entrambi si sono presi la qualificazione, messa in palio dal Challenge per i primi tre all’arrivo di ogni specialità. Il romagnolo poi ha corso anche i 200, arrivando 10° in 22”76.

Staffetta imolese in evidenza

Bel quinto posto nella staffetta 4x400 dell’Atletica Imola Sacmi Avis col tempo di 3’16”85: il quartetto composto da Lorenzo Pederzoli, Mattia Turchi, Alessandro Bacci e Francesco Conti vince la propria serie, si migliora rispetto alla precedente uscita (i Cds di metà giugno), ma non riesce a centrare il pass per Caorle (terza la Us Quercia con 3’14”96). Buona prova anche per Lucia Andreani (Atletica 75 Cattolica), sesta nell’alto con 1.69, mentre è rimasto leggermente sotto i propri standard negli 800 l’imolese Mattia Turchi (13° con 1’53”41), come pure Andrea Ercolani Volta (Olimpus San Marino) sui 400 ostacoli (13° con 53”89). Sempre dai 400 ostacoli, ma al femminile, arriva la nona piazza di Francesca Amadori (Atletica 85 Faenza, 1’02”37).

Romagnoli alle Universiadi