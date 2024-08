Atletica, Mondiali Under 20: quattro romagnoli in rampa di lancio

Grandi notizie per l’atletica romagnola: sono 4 gli atleti di casa nostra convocati dal direttore tecnico Tonino Andreozzi per i Mondiali Under 20 che andranno in scena a Lima (Perù) da martedì 27 a sabato 31 agosto.

Tre forlivesi e una riminese

Nella lista dei 60 che rappresenteranno l’Italia sono stati inseriti i forlivesi Paolo Bolognesi (Edera, 400 ostacoli), Fabrizio Caporusso (Libertas, 4x100) e Luca Marsicovetere (Libertas, 4x400 e staffetta mista) e la riminese Melissa Turchi (Fratellanza Modena, 100 e 4x100). Da segnalare la convocazione di Caporusso (ancora Allievo), che collezionerà altre presenze in azzurro dopo aver vinto la medaglia di bronzo in staffetta “svedese” (100-200-300-400) agli Europei Under 18 di luglio a Banska Bystrica.

Per Marsicovetere si tratta della terza volta in azzurro dopo le due di Gerusalemme: nel 2022 agli Europei Under 18 e nel 2023 agli Europei Under 20. Bolognesi torna in nazionale dopo gli Eyof di Maribor dell’anno scorso. Per Melissa Turchi, che finora aveva “accumulato” la partecipazione ai raduni e una presenza in test per la staffetta 4x100, sarà il debutto ufficiale in nazionale. Da segnalare come i tre forlivesi Bolognesi, Caporusso e Marsicovetere siano allenati tutti da Alberto Donati pur vestendo le maglie di due società differenti.

