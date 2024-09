Atletica leggera, stasera il “Fantinelli” con numeri da record

Quasi 500 iscritti e tanta atletica romagnola pronta a mettersi in evidenza. Promette di essere un’edizione da ricordare quella di questa stasera del Memorial Fantinelli-trofeo Fatuma Ibrahim che per il 28° capitolo all’impianto sportivo Raffaele Drei ha visto l’Atletica 85 Faenza (società organizzatrice) fare davvero le cose in grande. Il programma si aprirà alle 18 con le gare giovanili (peso Cadetti e 60 metri Ragazze) e proseguirà così fino alle 19.20 quando, con l’alto uomini (premio speciale Giancarlo Zama) entreranno in scena i più grandi.

Lanci al centro

Come sempre avviene per il Fantinelli sono le gare di lanci a stare al centro del villaggio e, precisamente, il peso femminile (ore 18.45) e il martello maschile: nel primo caso partono favorite Angelica Arcari (Cus Parma, 14.08) e la romagnola Anita Bartolini (Atletica Brescia, 13.13), nel secondo Nicola Dovizioso (31.78) e Giovanni Benedetti (30.90), entrambi della Libertas Forlì. Molto affollati i 100 uomini (ore 20), con ben 39 iscritti e Denis Libfosha (Santamonica Misano) a guidare la lista (10”77), ma promettono bene pure gli 800 (19.30) con Mattia Turchi (Atletica Imola, 1’50”43) e Wondwosen Bizzocchi (Virtus Bologna, 1’52”17).

Sui 3000 (ore 21) gran chiusura del programma, possono fare bene i romagnoli Enrico Ricci (Atletica Ravenna) e Riccardo Gaddoni (Sacmi Avis), mentre al femminile Fiorenza Pierli (Atletica 85) proverà a tenere alti i colori di casa nella gara lunga. Alle 19.45 ecco l’atteso trofeo Fatuma Ibrahim, che vedrà favorita la toscana Cristina Mariani (Atletica Cascina, 2’09”92) sulla forlivese Giada Donati (Assindustria sport, 2’10”89), poi nel lungo (ore 20) la migliore misura d’entrata ce l’ha Arianna Marocchi (Atletica 85 Faenza, 5.53). Da seguire alle 20.40 la poco usuale 4x400 mista, con squadre composte da due uomini e due donne e la quasi sicura sfida fra le selezioni di Atletica 85 Faenza e Atletica Imola.