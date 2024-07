Atletica leggera, I forlivesi Caporusso e Cortesi, la faentina Fiorentini e l’imolese Palmonari agli Europei Under 18

Grande soddisfazione per la Romagna dell’atletica leggera. Sono infatti ben quattro i convocati dal direttore tecnico delle squadre giovanili Tonino Andreozzi agli Europei Under 18 di Banska Bystrica in Slovacchia dal 18 al 21 luglio. All’evento saranno presenti 69 azzurrini, di cui 36 Allievi e 33 Allieve, tutti nati nel 2007 e nel 2008. Per la Romagna hanno ricevuto la chiamata Elisa Cortesi (giavellotto) e Fabrizio Caporusso (200) della Libertas Forlì, Zoe Fiorentini (4x400) dell’Atletica 85 Faenza e l’imolese Beatrice Palmonari (Atletica Lugo) nei 5000 metri di marcia. Fuori di un nulla nei 400 ostacoli il riccionese Valerio Tagliaferri (Olimpus San Marino), che aveva centrato comunque il minimo.

La gioia dei protagonisti

Ai recentissimi campionati Italiani Allievi di Molfetta solo la Cortesi (ancora prima in Italia nel 2024 con la migliore misura stagionale) non è andata a podio e proprio il bronzo della Fiorentini sui 400, l’argento della Palmonari nella marcia e la doppia medaglia (bronzo sui 100, argento nei 200) di Caporusso sono stati decisivi per la convocazione. «Sono molto felice per questa chiamata - racconta la Cortesi - devo ringraziare soprattutto la mia allenatrice Giuliana Amici, che mi ha aiutata a coronare il sogno».

Della stessa idea è Caporusso, allenato da Alberto Donati. «La nazionale era l’obiettivo principale di questa stagione, anche se ero consapevole che sarebbe stato difficile da raggiungere per la presenza di molti avversari altrettanto validi. Ma non ho mai perso la speranza e ce l’ho fatta».

La Palmonari, Allieva al primo anno, è allenata a Imola da Augusto Conti e Patrice Terranova e con questa convocazione chiude il cerchio di una stagione super (argento ai tricolori indoor). Stasera (dalle 19) va in scena il Meeting “Notturna” di Bologna con tantissimi romagnoli.