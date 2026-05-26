Atletica, Gurioli, grande doppietta alle finali regionali di Modena

C’è stata davvero tanta Romagna nello scorso week-end a Modena in occasione della finale regionale dei Societari Cadetti. Fra i maschi è infatti arrivato uno splendido secondo posto della Libertas Forlì con 494 punti, dietro alla Fratellanza Modena (503) e davanti a Self Montanari (455.5) e Imola Sacmi Avis (430). Proprio la formazione imolese ha chiuso sul terzo gradino del podio al femminile totalizzando 439 punti, alle spalle sempre di Fratellanza (449.5) e Self Reggio Emilia (449.5).

Non sono mancati i risultati individuali degni di nota. Da applausi la doppietta di Matteo Gurioli (Libertas Forlì), che vince i 300 in 35”88 (3° Matteo Lazzari della Santamonica a 37”20) e il lungo con 6.43 (a un centimetro dal personale). In quest’ultimo caso davanti a Nicolò Gaudenzi (Atletica Lugo, 6.33), poi 1° nei 100 ostacoli in 13”73 (3° Hamza Guiebre della Libertas Forlì a 14”20). Il crono sui 300 di Gurioli è il nuovo personale (limati 32 centesimi) e il 2° posto nel ranking nazionale 2026.

Negli 80 ostacoli ottimo 2° posto di Olivia Teodorani (Endas Cesena) con 11”98 (primato personale), dall’asta successo con 2.90 per Beatrice Ruggeri (Libertas Forlì), che si migliora di 10 cm e nell’alto con 1.84 quello di Ilya Oleynichenko (Imola Sacmi Avis) su Diego Sfregola (Libertas Forlì 1.68). Nei 1000 si impone Diego Polpettini (Atletica Imola) in 2’39”77, con un 200 finale sotto i 30” e alle sue spalle Francesco La Cala (Atletica Ravenna) con 2’40”02: nel triplo affermazione con miglioramento di 4 centimetri per Ferens Fiorentino (Libertas Forlì, 13.32). Nel giavellotto due romagnoli sul podio (con personale), Oscar Arlotti (Atletica Rimini Nord) 2° a 44.34 e Leonardo Zanzani (Libertas Forlì) 3° a 43.32. Achille Beccari (Imola Sacmi Avis) fa 3° sui 1200 siepi con 3’41”90 e la sua compagna di colori Margherita Castagnari vince la stessa gara al femminile in 3’59”63