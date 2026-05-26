Atletica, Gurioli, grande doppietta alle finali regionali di Modena

Atletica
A sinistra Beatrice Ruggeri della Libertas Forlì che ha vinto l’asta migliorando il personale; a destra il compagno di club Matteo Gurioli a segno nei 300 e nel lungo
A sinistra Beatrice Ruggeri della Libertas Forlì che ha vinto l’asta migliorando il personale; a destra il compagno di club Matteo Gurioli a segno nei 300 e nel lungo

C’è stata davvero tanta Romagna nello scorso week-end a Modena in occasione della finale regionale dei Societari Cadetti. Fra i maschi è infatti arrivato uno splendido secondo posto della Libertas Forlì con 494 punti, dietro alla Fratellanza Modena (503) e davanti a Self Montanari (455.5) e Imola Sacmi Avis (430). Proprio la formazione imolese ha chiuso sul terzo gradino del podio al femminile totalizzando 439 punti, alle spalle sempre di Fratellanza (449.5) e Self Reggio Emilia (449.5).

Non sono mancati i risultati individuali degni di nota. Da applausi la doppietta di Matteo Gurioli (Libertas Forlì), che vince i 300 in 35”88 (3° Matteo Lazzari della Santamonica a 37”20) e il lungo con 6.43 (a un centimetro dal personale). In quest’ultimo caso davanti a Nicolò Gaudenzi (Atletica Lugo, 6.33), poi 1° nei 100 ostacoli in 13”73 (3° Hamza Guiebre della Libertas Forlì a 14”20). Il crono sui 300 di Gurioli è il nuovo personale (limati 32 centesimi) e il 2° posto nel ranking nazionale 2026.

Negli 80 ostacoli ottimo 2° posto di Olivia Teodorani (Endas Cesena) con 11”98 (primato personale), dall’asta successo con 2.90 per Beatrice Ruggeri (Libertas Forlì), che si migliora di 10 cm e nell’alto con 1.84 quello di Ilya Oleynichenko (Imola Sacmi Avis) su Diego Sfregola (Libertas Forlì 1.68). Nei 1000 si impone Diego Polpettini (Atletica Imola) in 2’39”77, con un 200 finale sotto i 30” e alle sue spalle Francesco La Cala (Atletica Ravenna) con 2’40”02: nel triplo affermazione con miglioramento di 4 centimetri per Ferens Fiorentino (Libertas Forlì, 13.32). Nel giavellotto due romagnoli sul podio (con personale), Oscar Arlotti (Atletica Rimini Nord) 2° a 44.34 e Leonardo Zanzani (Libertas Forlì) 3° a 43.32. Achille Beccari (Imola Sacmi Avis) fa 3° sui 1200 siepi con 3’41”90 e la sua compagna di colori Margherita Castagnari vince la stessa gara al femminile in 3’59”63

Pretolesi sprint

Podio romagnolo a suon di personali nel martello: vince Cristian Gnoli (Rimini Nord) a 35.43 su Riccardo Campagna (Santamonica Misano, 32.75) e Raffaele Gjini (Libertas Forlì, 32.33). Nell’asta 2° Leonardo Zanzani (Libertas Forlì, a 3.50), sui 300 ostacoli terza Olivia Teodorani (Endas Cesena, 45.91). Sugli 80, nonostante il vento contrario (-1,3), Francesco Pretolesi (Libertas Forlì) vince con record in 9’33” e precede di 40/100 Rodolfo Fagnini (Olimpus San Marino), dal triplo bronzo di Maria Lisa Degli Angeli (Endas Cesena) a 10.42 e dal peso argento di Oscar Arlotti (Rimini Nord) con 12.44 La stessa Degli Angeli a segno nel giavellotto con 34.90, per la doppietta Endas grazie al 32.09 di Chiara Giorgini, poi terza Benedetta Galassi dell’Atletica 85 Faenza (30.40). Dalle staffette 4x100 doppia soddisfazione per l’Imola Sacmi Avis: al femminile prevale il quartetto con Lourdes Anahi Aramburu, Lucia Benini, Giulia Sasdelli, Grazia De Luca in 52”67 e al maschile sono secondi in 48”30 Lorenzo Di Nicolò, Elia Matera, Yago Casadio Prati e Raffaele Di Milia.

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