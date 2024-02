Atletica, Giuliani e Orlandi danno spettacolo ai Regionali cadetti

Romagnoli in grande evidenza ai campionati Regionali Cadetti, organizzati lo scorso week-end al Pala Lottici di Parma.

A cominciare dall’argento sui 60 di Giovanni Orlandi (Endas Cesena), grazie al 7”20 della finale dopo il 7”42 della batteria. Il romagnolo, poi, concede il bis con il bronzo nei 200 a 24”3, mentre nei 60 ostacoli Benis Israel Sepa (Libertas Forlì) conquista il titolo regionale in 8”56 (8”79 per qualificarsi), precedendo Riccardo Tentoni (Endas Cesena) a 8”74 (8”80 in batteria). Parla romagnolo il sato in alto, con il successo a 1.80 per Eduard Butnaru (Atletica Ravenna) su Rikardo Shytaj (Atletica 75 Cattolica, 1.74) e Alessandro Gozzi della Rimini Nord Santarcangelo con 1.60.

Lo imita nell’asta Pietro Giuliani (Edera Forlì) d’oro a 3.90 davanti a Luca Monterastelli (Libertas Forlì, 3.85). Giuliani poi centra la doppietta nel lungo a 6.42, in una serie con sei salti di misure tra 6.10 e 6.38: argento a Luca Zanotti (Endas Cesenatico) con 5.95 e bronzo per Lorenzo Mazzoni (Endas Cesena, 5.80). Quest’ultimo nel triplo porta il proprio personale a 12.36 e stravince sul compagno di squadra Alessandro Faedi (12.09) e su Butnaru (Atletica Ravenna, 11.80). Da segnalare il bronzo nel peso di Benis Le Saint Sepa (Libertas Forlì, 11.68) e l’argento nei 3 chilometri di marcia di Mattia Servadei (Atletica 85 Faenza) con 17’06”34. Al femminile non ha rivali sui 60 Greta San Martini (Olimpus San Marino), che fa prima 7”86 in qualificazione e poi 7”84 in finale con 7.86.

Dai 1000 ecco l’argento di Giulia Fagioli (3’16”79) e il bronzo di Maddalena Rossi (3’18”41), entrambe dell’Endas Cesena. Nell’asta a segno Anna Gaudenzi (Libertas Forlì) con 2.25, poi 2.20 a firma Ginevra Vaccarini (Rimini Nord Santarcangelo), mentre Giulia Ciavatta (Santamonica Misano) centra il bronzo nel lungo con 4.97. Infine ancora Greta San Martini (Olimpus San Marino) sale sul secondo gradino nel podio nel triplo a 11.22.

I convocati per Ancona

Il comitato regionale ha poi reso noti i convocati per la selezione dell’Emilia-Romagna che domenica prossima prenderà parte al meeting “Ai Confini delle Marche”. Dentro per 60 e 4x200 Greta San Martini dell’Olimpus San Marino, nel salto con l’asta Anna Gaudenzi (Libertas Forlì), su 60 ostacoli e 4x200 Benis Israel Sepa (Libertas Forlì), poi Eduard Butnaru nell’alto per l’Atletica Ravenna, Luca Monterastelli (Libertas Forlì) nel salto con l’asta, Lorenzo Mazzoni (Endas Cesena) nel triplo, Pietro Giuliani (Edera Forlì) per lungo e 4x200 e Giovanni Orlandi (Endas Cesena) sempre nella staffetta e come presenza extra (non porta punti alla selezione) sui 60.