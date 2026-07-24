Atletica, Frattini e Marta Morara ai tricolori di Firenze con vista Birmingham

I tricolori saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport domani sabato dalle 19 alle 20 e dalle 20.20 alle 22.40, domenica dalle 19 alle 22.45. Streaming su RaiPlay. Per la cronaca gli assoluti tornano nel capoluogo toscano a 22 anni di distanza dall’ultima volta, grazie all’Atletica Firenze Marathon.

Marta Morara nell’alto e Giovanni Frattini nel giavellotto sono in corsa per questo traguardo, difficilmente raggiungibile con il minimo richiesto (1.94 per l’imolese e 83 metri per il marignanese), ma molto più abbordabile attraverso il target number. Su 30 posti disponibili nelle rispettive discipline, infatti, attualmente la Morara è 30 a e il Carabiniere 27°: il punteggio si calcola attraverso una media sulle cinque migliori prestazioni stagionali e quindi i due romagnoli sono chiamati a fare molto bene a Firenze per “difendere” il proprio pass.

E’ una delle rassegne tricolori più attese degli ultimi anni, quella che andrà in scena da domani pomeriggio allo stadio Luigi Ridolfi di Firenze, sia per l’alto numero di big azzurri (Jacobs, Battocletti, Dosso, Tamberi, Fabbri e Diaz fra gli altri) sia soprattutto perché rappresenta l’ultima possibilità di qualificarsi agli Europei di Birmingham (10-16 agosto).

Attenzione però perché i tricolori assoluti saranno preceduti oggi e domattina, sempre a Firenze dal Challenge che ne farà da degno antipasto mettendo in palio in ogni specialità tre posti per sbarcare alla massima rassegna nazionale, naturalmente fra gli atleti che ancora non hanno ottenuto la qualificazione. Solitamente il Challenge si svolgeva qualche settimana prima degli Italiani, però la Fidal a questo giro ha preferito “compattare” il tutto, vedremo con quali risultati.

Folta la presenza romagnola in pista al Challenge, da seguire per l’Edera Forlì Alice Cecchini nei 100 ostacoli e Martina Fedriga nel peso, Angelica Collini sempre nei 100 ostacoli per l’Endas Cesena, Dario Collura (400 ostacoli) ed Ettore Roman Debarre (400 piani) della Libertas Forlì, i ravennati Alberto Montanari (400 ostacoli) ed Enrico Montanari (triplo), Giada Donati sui 400, Carolina Alvisi e Sofia Bedeschi sui 100 e Francesca Amadori (400 ostacoli) tutte Atletica 85 Faenza. Le gare dell’intero Challenge si potranno seguire su www.atleticaitaliana.tv e sull’app Sportface.