Atletica, Frattini e Marta Morara ai tricolori di Firenze con vista Birmingham

E’ una delle rassegne tricolori più attese degli ultimi anni, quella che andrà in scena da domani pomeriggio allo stadio Luigi Ridolfi di Firenze, sia per l’alto numero di big azzurri (Jacobs, Battocletti, Dosso, Tamberi, Fabbri e Diaz fra gli altri) sia soprattutto perché rappresenta l’ultima possibilità di qualificarsi agli Europei di Birmingham (10-16 agosto).
Marta Morara nell’alto e Giovanni Frattini nel giavellotto sono in corsa per questo traguardo, difficilmente raggiungibile con il minimo richiesto (1.94 per l’imolese e 83 metri per il marignanese), ma molto più abbordabile attraverso il target number. Su 30 posti disponibili nelle rispettive discipline, infatti, attualmente la Morara è 30a e il Carabiniere 27°: il punteggio si calcola attraverso una media sulle cinque migliori prestazioni stagionali e quindi i due romagnoli sono chiamati a fare molto bene a Firenze per “difendere” il proprio pass.
Giusto ricordare che l’ultima parola toccherà poi alla Fidal per quegli atleti qualificatasi con il sistema dei target number, però in tal senso filtra ottimismo sulla volontà della dirigenza di portare in Inghilterra più elementi possibili.
I tricolori saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport domani sabato dalle 19 alle 20 e dalle 20.20 alle 22.40, domenica dalle 19 alle 22.45. Streaming su RaiPlay. Per la cronaca gli assoluti tornano nel capoluogo toscano a 22 anni di distanza dall’ultima volta, grazie all’Atletica Firenze Marathon.