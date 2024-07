Atletica, Frattini, Bolognesi e Fedriga le punte ai tricolori di Rieti

Sono numeri da urlo quelli dei campionati Italiani Juniores e Promesse, in scena da oggi a domenica allo stadio Guidobaldi di Rieti. Ben 1673 atleti, 316 società e 82 titoli in palio, questo perché le rassegne tricolori per Under 20 e Under 23 tornano a svolgersi in un evento unico.

Sul fronte Juniores (2005-2006) si tratta dell’ultima chiamata per qualificarsi ai Mondiali Under 20 in programma a Lima dal 27 al 31 agosto. Massiccia la presenza di romagnoli, con alcune punte (il giavellottista Frattini, la velocista Fedriga e l’ostacolista Bolognesi) e tanti in grado di fare bene.

Le forlivesi

Libertas ed Edera Forlì scendono a Rieti con obiettivi importanti. Carlotta Fedriga (Edera) guida la lista stagionale dei 100 Promesse (11”50) ed è sicuramente da medaglia anche sui 200 (24”05). Un altro ederino, Paolo Bolognesi, ha il miglior tempo d’iscrizione sui 400 ostacoli (52”68), come Luca Marsicovetere (Libertas) sui 400 Juniores (47”73). Sempre nella Libertas occhio a Francesco Blasi (lungo Juniores), Noah Calisesi (asta Promesse), Dario Collura (110 e 400 ostacoli Juniores) e Riccardi Sintoni (800 e 1500 Juniores). Per l’Edera completano la squadra Agnese Lanzi (800 e 1500 Juniores), Alice Cecchini (100 ostacoli Promesse), Edoardo Castiglioni (1500 e 3000 Juniores), Beatrice Blaco (100 ostacoli Juniores), Sofia Bedeschi (100 e 200 Juniores) e soprattutto Adam Gouem (3° con 14”20 sui 110 ostacoli Junior).

Imola, Lugo e Faenza

Nell’Atletica Lugo ecco la Juniores Rai Lovepreet (800), la Promessa Anna Venieri (100 ostacoli) e la lanciatrice Juniores Elena Odion (disco e martello). L’Imola Sacmi Avis porterà a Rieti l’ambizioso Mattia Turchi sugli 800 Promesse, la staffetta 4x400 Promesse, Nicola Donati nel martello Juniores, Riccardo Ghinassi sui 1500 Promesse e Simone Ferrari (200 Juniores), tutti in grado di migliorarsi. Due l staffette veloci femminili per l’Atletica 85 Faenza (4x100), oltre a Nicolò della Godenza (400 ostacoli Juniores), Piero Paganelli (100 Promesse) e una Sofia Tarozzi da top 10 sui 100 ostacoli Juniores.

Frattini d’assalto

Guida la lista stagionale il riminese Giovanni Frattini nel giavellotto Promesse (76.21) e insieme a lui la Fratellanza punta forte pure su Melissa Turchi (100 e 200 Juniores), Mohamed Pouye (100 e 200 Promesse) ed Elena Gabellini (martello Juniores). Occhio negli 800 Juniores alla forlivese Giada Donati (2’10”89), mentre per la Francesco Francia sarà in pista su 3000 e 5000 la Juniores Nausica Barberini Magnani.

Il cesenate Michele Babini (martello Promesse) gareggia per la Virtus Bologna, il riminese Cristian Serra sui 10 km di marcia Juniores per la Montanari Gruzza. Partono molto speranzose anche l’Atletica Ravenna e l’Endas Cesena: la prima con Enrico Ricci sui 1500 e 3000 siepi Juniores, Mattia Broccoli e Filippo Fantini sui 3000 siepi Promesse; l’Endas Cesena con Arianna Rondoni nel lungo Juniores, Giulia Senni (100 ostacoli e giavellotto Juniores) e Luca Sacchetti (110 ostacoli Juniores). Brayan Schiaratura (3000 e 5000 Juniores) per il Golden Club Rimini, Lucia Andreani (Atletica 75 Cattolica) nell’alto Junior, Tommaso Casadei (400 ostacoli Juniores) per l’Olimpus San Marino e Probo Benvenuti della San Marino Academy (400 Promesse) completano il quadro dei romagnoli.