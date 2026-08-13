Atletica, Europei di Birmingham: il marignanese Frattini conquista una storica finale nel lancio del giavellotto

Ci sarà anche il marignanese Giovanni Frattini nella finalissima dei campionati Europei del lancio del giavellotto, in programma il sabato di Ferragosto all’Alexander Stadium con inizio alle ore 21.01. Poco fa il portacolori dei Carabinieri è infatti riuscito a centrare la qualificazione proprio all’ultimo dei tre lanci a disposizione, con un 80.53 che, oltre a rappresentare il suo primato stagionale, lo ha tolto dallo scomodissimo 13° posto che stava occupando. Grazie a quell’ottimo terzo lancio Frattini, che lanciava nel gruppo B, ha chiuso al 7° posto della generale entrando nei magnifici 12 che si contenderanno il titolo continentale. Un italiano in finale nel giavellotto agli Europei mancava dal 1982 ad Atene. Ed era un romagnolo anche quella volta: Agostino Ghesini.