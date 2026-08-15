Atletica, Europei di Birmingham: È la notte della finale del lancio del giavellotto e Frattini vuole stupire ancora

BIRMINGHAM

riccardo rossi

Due tedeschi, due polacchi, un ceco, un finlandese, un’islandese, un danese, un greco, un lettone, un lituano e un ... italiano. La finalissima a 12 del lancio del giavellotto, in programma questa sera dalle 21.01 all’Alexander Stadium di Birmingham (diretta Rai2, Sky Sport ed Eurosport) presenterebbe anche una composizione classica, non fosse altro per la presenza di Giovanni Frattini e per l’assenza dei norvegesi. L’azzurro sarà il decimo dei 12 qualificati a lanciare e, il suo obiettivo, potrebbe essere quello di piazzarsi tra i primi 8 dopo 3 tentativi così da averne a disposizione altri tre: «La qualificazione è stata una bella gara e non era affatto scontato riuscire a centrare la finale. Io a dire il vero ero già contento di esserci a questo Europeo e anche di come erano andati i primi due lanci (77.11 e 78.43, ndr), poi per fortuna sono riuscito a qualificarmi grazie all’80.54 ottenuto proprio in extremis. E’ stata la classica ciliegina sulla torta».

Duello per l’oro

I due grandi favoriti, sulla carta, sono il tedesco Julian Weber e il ceco Jakub Vadlejch, che hanno monopolizzato gli ultimi due europei (il tedesco oro a Roma 2024, il suo avversario a Monaco di Baviera 2022) e vantano le migliori misure stagionali, rispettivamente con 87.04 e 85.24 (numero 1 e 2 del ranking continentale nell’ordine). Attenzione pure all’altro tedesco Nick Thumm (83.49), 21enne in rampa di lancio, al lettone Gallums (83.09), al polacco Krukowski (83.73) e al lituano Matusevicius (83.65), sulla carta tutti un gradino sopra a Frattini. Il polacco Wegner (82.40), il finlandese Parviainen (81.91), il greco Tsitos (80.95), il danese Petersen (79.30) e l’islandese Guðmundsson (81.90) completano il quadro dei finalisti.

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