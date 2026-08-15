Atletica, Europei di Birmingham: Agostino Ghesini, l’uomo dei record all’ultimo lancio, spinge Frattini in vista della finale

«Ormai a questa cosa di essere stato l’ultimo finalista italiano nel giavellotto ai Campionati Europei non pensavo neppure più, poi da giovedì pomeriggio la notizia del grande risultato di Giovanni Frattini ha smosso una serie incredibile di ricordi». Comincia così la chiacchierata con il ravennate Agostino Ghesini, “classe di ferro” 1958, se è vero che lavora ancora tutto il giorno come personal trainer alla Palestra City Club di via Faentina. «Sì, ma domani (oggi, ndr) è Ferragosto e potrò riposarmi, quindi la gara di giavellotto me la vedrò bello comodo sul divano. L’altro giorno, invece, delle qualificazioni ho potuto solo leggere i risultati, anche se mi ha colpito che Frattini abbia centrato la qualificazione al terzo tentativo. Io, infatti, ero famoso per essere quello dell’ultimo lancio».