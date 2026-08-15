Atletica, Europei di Birmingham: Agostino Ghesini, l’uomo dei record all’ultimo lancio, spinge Frattini in vista della finale

«Ormai a questa cosa di essere stato l’ultimo finalista italiano nel giavellotto ai Campionati Europei non pensavo neppure più, poi da giovedì pomeriggio la notizia del grande risultato di Giovanni Frattini ha smosso una serie incredibile di ricordi». Comincia così la chiacchierata con il ravennate Agostino Ghesini, “classe di ferro” 1958, se è vero che lavora ancora tutto il giorno come personal trainer alla Palestra City Club di via Faentina. «Sì, ma domani (oggi, ndr) è Ferragosto e potrò riposarmi, quindi la gara di giavellotto me la vedrò bello comodo sul divano. L’altro giorno, invece, delle qualificazioni ho potuto solo leggere i risultati, anche se mi ha colpito che Frattini abbia centrato la qualificazione al terzo tentativo. Io, infatti, ero famoso per essere quello dell’ultimo lancio».

Ghesini, finalista agli Europei di Atene 1982 dove chiuse 8° con 81.10, è ravennate doc e la sua è una storia davvero incredibile, considerando che abitava attaccato al campo d’atletica Marfoglia e che proprio sotto casa stabilì, il 9 giugno 1983, il nuovo record italiano con 89.12: «Ho iniziato per gioco – spiega lui - perché Claudio, il figlio del custode del campo, era mio grande amico e ogni tanto entravamo per provare dei lanci con una pallina speciale. Io ero noto per essere un gran “sassaiolo” e quando Maurizio Rivano, che divenne poi il mio allenatore, mi vede lanciare ci “provò”. Mi propose di fare un lancio a patto che, se fosse andato bene, poi avrei iniziato ad allenarmi lì. Quella pallina la tirai in fondo al campo, era il 1974 e lì cominciò tutto.

Quell’estate lavoravo come lavapiatti 16 ore al giorno in un hotel a Marina Romea, finita la stagione a settembre tornai a Ravenna e comincia a lanciare il giavellotto per la Libertas Atletica Ravenna. Già a novembre arrivai a 44.68, poi fui chiamato per un raduno della Nazionale Allievi a Schio e mi spinsi fino a 59.72 e nel 1977 esordii con l’Italia Senior a Trieste nel meeting contro l’Ungheria».