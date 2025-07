Splendida medaglia d’oro sui 3000 siepi Juniores per Enrico Ricci (Atletica Ravenna) che s’impone in 9’16”35 con un notevole 2’51” nell’ultimo 1000. Per Ricci è il primo titolo nazionale dopo due terzi posti da Allievo nel 2023 (1500 metri indoor e 2000 siepi). Bell’argento sui 200 metri Juniores della riminese Melissa Turchi in 24”3 (24”51 in batteria), dietro solo all’imbattibile Alice Pagliarini (23”77): la romagnola conquista il quarto podio in carriera in una gara individuale a un campionato italiano.

Nei 200 metri Promesse è quarta Alessandra Gasparelli (Olimpus San Marino) con 24”17 (24”00 in qualificazione), bravissima a prendersi l’argento nei 100 in 11”61 nella finale vinta da Ugochinyere Amanda Obijiaku (11”49).

Un altro podio per la Romagna arriva nei 400 metri Juniores con Zoe Fiorentini (Atletica 85 Faenza) terza con il primato personale di 54”05, migliorandosi di 42 centesimi e siglando la seconda prestazione regionale di sempre fra le Under 20. Per la Fiorentini è la conferma del bronzo vinto da Allieva lo scorso anno.

Sui 100 Juniores sfiora il podio Melissa Turchi, quarta in 11”91 nella gara dominata da Alice Pagliarini (11”66) e 8° posto di Sofia Bedeschi (Edera Forlì) con 12”27 (rispettivamente 11”83 e 12”03 per le romagnole in batteria).