Atletica, cinque romagnole ai societari Assoluti

Due giorni molto intensi per l’atletica, oggi e domani, con la disputa delle attesi finali nazionali dei campionati di società Assoluti e i Regionali Cadetti, meteo permettendo in programma a Bologna (quasi 800 gli scritti). Intanto è ufficiale che il meeting di Copparo, annullato mercoledì scorso per il maltempo, sarà recuperato mercoledì prossimo.

Romagnole all’assalto

Sono in tutto cinque, due al maschile e tre al femminile, le formazioni romagnole qualificatesi per le finali nazionali dei societari. Nessuna di loro sarà nei due principali palcoscenici, ovvero la finale Oro di Modena e l’Argento di Camerino, dove comunque non mancheranno gli atleti della nostra zona tesserati per club iscritti. Tra gli uomini Atletica Imola Sacmi Avis e Libertas Forlì saranno di scena a Prato, nella finale B, categoria che vanta tre concentramenti su basi geografiche (a Mariano Comense e Taranto gli altri gruppi). Imola parte come testa di serie numero 3 grazie agli 11.688 punti (finale Bronzo sfiorata) delle qualificazioni, Forlì addirittura come prima con i suoi 11.950. Poi spazio anche a Pontevecchio Bologna, Montanari Gruzza Reggio Emilia, Atletica Reggio, La Spezia Duferco, Sassari, Arcobaleno Savona, Lagarina Crus Team, San Vendemiano, Insieme Verona e Fondazione Bentegodi Verona. Le punte imolesi saranno Francesco Conti sui 400, Luis Matteo Ricciardi nei 5000 e Mattia Turchi (800), mentre per la Libertas occhio a Fabrizio Caporusso (100 e 200) e Giovanni Benedetti (disco e peso). Entrambe le squadre possono provare a puntare in alto, così da avere la finale Bronzo come obiettivo per la prossima stagione.

Le donne a Taranto

Gli scherzi della geografia declinata dalla Fidal hanno invece portato Endas Cesena, Atletica Lugo e Atletica 85 Faenza nel concentramento Sud di Taranto (finale B). Qui le romagnole partono un po’ defilate rispetto alla concorrenza, in particolare Team Atletica Marche, Trevisatletica e Libertas Udine: insieme a loro pure Atletica Estense, Cus Palermo, Romatletica, Agropoli, Vittorio Veneto Atletica ed Elite Giovani Atleti Bari. Lugo punta su Marta Morara (alto), Beatrice Palmonari (5000 metri di marcia) e Giada Martelli (400); Faenza può avere molti punti da Francesca Amadori (400 ostacoli), Zoe Fiorentini (200) e Arianna Marocchi (lungo), mentre l’Endas Cesena si affida ad Angelica Collini (100 ostacoli), Giulia Senni (giavellotto) e Valentina Morigi (lungo).

